И в декабре на даче отдыхать некогда

Декабрь – почва перекопана, удобрения внесены, подзимние посевы произведены, саженцы ягодных и плодовых культур посажены, а другие прикопаны.

Что делать? Работы не так много, как в осенние месяцы, но и не мало.

Снег – это самое надежное укрытие растений от морозов.

Если вы производили подзимние посевы, накидайте на эти грядки побольше снега. Под снежным покровом семенам не страшны морозы и перепады температур. Под зиму сеют холодостойкие культуры, такие как морковь, укроп, редис, салат и др.

Если вы подготовили грядки для подзимних посевов, но сами посевы по каким-либо причинам произвести не успели, то это можно сделать и в декабре. Напомню, почва для подзимних посевов готовится заранее, нарезаются бороздки, и чтобы они сохранились до посева, накрываются каким-либо материалом. Расчистите снег, снимите укрытие, произведите посев. Если почва у вас не приготовлена для засыпки бороздок, можно взять её в теплице. Верхний слой почвы, конечно, уже замерз, но его легко пробить лопатой. После посева засыпьте грядку снегом. Семена сеют сухими, почву после посева уплотняют, но не поливают.

Каким бы способов вы не укрывали розы, под снежным одеялом они будут надежно защищены от предстоящих зимних морозов. Накидайте и на них побольше снега.

Так же можно поступить и с земляничными грядками, с озимыми посадками чеснока и лука.

Но при этом будьте внимательны, не обнажайте корневую систему других культур. Крона дерева более морозостойкая, она способна выдержать температуру –30…35 оС, для корневой системы дерева температура 15 оС может оказаться губительной, а некоторые карликовые подвои не переносят и –10 оС.

А вот снег с теплиц, даже с самых крепких лучше счистить.

Не известно, какие снегопады нас ждут в дальнейшем, при сильных нагрузках даже самые прочные теплицы могут деформироваться.

Можно в декабре посеять и цветочные культуры,

Посев цветов под зиму практически ничем не отличается от посева под зиму овощных культур. Под зиму сеют холодостойкие культуры, такие, как васильки, иберис, мак, эшшольция, годеция и другие. Почва, должна быть приготовлена заранее, но если вы вспомнили, что на каком-то месте пустует земля, и её хорошо бы засеять какими-нибудь холодостойкими цветочными культурами, то декабрь – самое время для воплощения этой идеи. Делается это просто: прямо на снегу раскладываются семена, (слой снега до 30 см). Сверху присыпаются семена небольшим слоем снега, чтобы эти семена не стали кормом для птиц, или их не разнесло ветром. Вот и всё. Весной снег растает, а семена окажутся во влажной почве, и они начнут прорастать. А зацветут культуры, посеянные в декабре на несколько дней раньше.

В декабре на оголенных деревьях хорошо просматриваются ветки на деревьях и кустарниках. На них можно увидеть свернутые засохшие листья, обвитые паутиной. Так устраиваются на зиму некоторые насекомые-вредители. По возможности сорвите эти листья и бросьте в печку, ведь в декабрьские дни она у вас растоплена.

Ну и прежде, чем уехать в город, окиньте хозяйским взглядом садовые культуры. Возможно, какие-либо веточки согнулись под слоем снега. Поправьте их, ведь снега будет больше, а когда он начнет таять и оседать, ветки могут поломаться.

Ну вот и все. Печь уже остывает, почистите зольник, а золу насыпьте в пакетик и заберите с собой. Зола, как удобрение скоро пригодится. Ведь совсем скоро на наших подоконниках зазеленеет рассада.

Георгий Соколов

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