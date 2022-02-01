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::. Семена цветов в открытый грунт сею в любое время года | Цветоводство
Семена цветов в открытый грунт сею в любое время года
Все мои подоконники весной заняты: рассада, томатов, перцев, петунии, гвоздики. Мест больше нет, а желание посеять побольше цветочных культур у меня было всегда.  
Ну что же, нет места для рассады, существует и безрассадный метод выращивания. Буду сеять прямо в грунт. Зацветут, конечно, они позже, но растения, полученные в результате посева семян в открытый грунт, более устойчивы к неблагоприятным условиям, а именно к перепадам температур, недостатку влаги. Крепкие, здоровые растения меньше подвергаются заболеваниям, нападениям вредителей.
Конечно, это большое преимущество, но сеем мы их, чтобы полюбоваться цветением.
Поэтому на посев в открытый грунт выбираем культуры с быстрым ростом и ранним цветением, таким как бархатцы, настурция, годеция, эшшольция, календула, а также тех культур, которые предназначены для позднего цветения - астра, левкой.
 Посев в открытый грунт также предпочтителен для цветов, трудно переносящих пересадки, это гипсофила, люпин, резеда и другие.
Посев семян цветочных культур производят весной, летом, осенью и даже зимой. Весенние посевы производят в два срока: первый - ранней весной, как только сойдет снег, и почва будет готова. У нас в Ленинградской области это конец апреля – начало мая. Ранней весной сеют холодостойкие культуры, которые безболезненно переносят небольшие заморозки. К ним относятся лихнис, василек, календула, эшшольция. Теплолюбивые культуры погибают при малейших заморозках, поэтому сеют их в более поздние сроки, чтобы всходы этих цветов не попали под действие таких заморозков. В нашем регионе посевы теплолюбивых культур производят в самом конце мая - в начале июня. К этой группе цветов относятся цинния, настурция, бархатцы и другие.
Летом в июне в открытый грунт производят посев семян двулетних цветов, таких как гвоздика турецкая, незабудка и др.
Холодостойкие цветочные культуры можно сеять и поздней осенью под зиму. Почву под посадки готовят в октябре, вносят необходимые удобрения, а посевы производят, когда почва подмерзнет и придут устойчивые морозы. Семена укладывают в приготовленные заранее бороздки, лунки или рассыпают по поверхности и присыпают сухой заранее приготовленной почвой. Семена не намачивают, а сеют сухими. В таком виде под снежным покровом они должны пролежать до весны и пройти естественную стратификацию, а ранней весной семена трогаются в рост.
Впрочем, семена цветочных культур можно сеять и зимой в декабре - январе прямо по снегу. Конечно, почва должна быть приготовлена заранее: перекопана и под перекопку внесены все необходимые удобрения. В декабре или в январе, когда слой снега будет 25-30 см., прямо по снегу раскладываются семена: рядами, в разброс, как вам нравится и в каким порядке вы планируете видеть посеянные культуры в своих цветниках. Сверху присыпьте небольшим слоем снега, чтобы семена не разнесло ветром или их не склевали птицы. На этом посев закончен. Семена также пройдут естественную стратификацию, а ранней весной снег растает и семена будут плотно прижаты к влажной почве и тронутся в рост.
Как Вы видите, работы у нас цветоводов найдется в любое время года.
Г. Соколов



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::. прочитало: 137 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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