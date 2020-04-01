







::. Какие цветы можно сеять в открытый грунт | Цветоводство Какие цветы можно сеять в открытый грунт

Обычно в марте – апреле у дачников уже не хватает места на окнах для размещения рассады. К тому же хлопоты по пикировке, поливу и подкормке рассады овощей отнимают много времени и на рассаду цветов времени уже не остается. А красоту вокруг себя создать на даче хочется. Выходом в данной ситуации будет посев семян цветов непосредственно в грунт.

Выращивание цветов подобным способом позволит освободить место для размещения более теплолюбивой и нежной рассады и немного «освободить руки» на это время. Высеянные непосредственно в грунт летники зацветут немного позднее,

чем выращенные через рассаду, но зато они будут крепче и выносливее.



Однолетники, которые можно сеять в открытый грунт:

Агератум, амарант, антирринум («львиный зев»), алиссум (лобулярия), астра, бархатцы (тагетес), василек, вискария, георгины однолетние («веселые ребята»), годеция, дельфиниум однолетний, диморфотека, иберис, календула (ноготки), кларкия, клещевина, кохия, космея, лаватера, льнянка, мак, маттиола, мирабилис, молочай окаймленный («богатая невеста»), настурция, портулак, резеда, флокс друмонда, хризантема однолетняя, цинния, эшшольция.

Сухоцветы: гелихризум, ксерантемум, статице.

Вьющиеся растения: вьюнок (конвольвулюс), горошек душистый, декоративная фасоль, ипомея.

Так же в мае - июне можно посеять двулетники и многолетники. В год посева они взойдут и будут развиваться, а на следующий год порадуют цветением.

Срок посева определяется по окончанию угрозы возвратных заморозков. При посеве нужно учитывать холодостойкость растений, у различных культур она отличается. Первыми нужно сеять холодостойкие цветы, например, васильки, льнянку, календулу, космею. Бархатцы, маки, маттиола, резеда, алиссум, настурция, портулак более теплолюбивые. Оптимальная температура для всходов и развития рассады обычно указывается производителями на упаковке с семенами.



Правила посева семян цветов в грунт.

Почва для посева семян нуждается в тщательной подготовке. Ее нужно вскопать и тщательно прорыхлить.

Как правило, многие дачники не справляются с сорной растительностью. Поэтому, чтобы всходы цветов не заглушили сорняки, подготовленную почву желательно накрыть полиэтиленовой пленкой не меньше чем на 7-10 дней. После этого грунт нужно еще раз прорыхлить. Такой прием позволит создать условия для прорастания семян сорняков, чьи проростки погибнут после второго рыхления.

Мелкие цветочные семена (душистого табака, антирринума, мака и др.) желательно перемешать с песком для более равномерного распределения при посеве.

Крупные семена можно предварительно прорастить, например, во влажной ткани или ватном диске. Наклюнувшиеся семена нужно будет аккуратно, по одному высеять в грунт.

Бороздки с семенами, особенно мелкими нужно засыпать рыхлым грунтом, например, перегноем, в тяжелом грунте они могут не пробиться.

Уход за посевами состоит в поддержании влажного состояния почвы – нельзя допускать чтобы она пересыхала, поэтому желательно накрыть посевы куском «Спанбонда» или другого нетканого материала.

Если всходов будет много, их нужно будет проредить или отсадить. Иначе, сеянцы будут мешать друг другу развиваться.

В процессе выращивания рассаду можно будет подкормить качественным универсальным удобрением для ускорения роста и появления бутонов. Пересаживать ее на постоянное место можно будет, когда растения будут хорошо сформировавшимися в пасмурную погоду, а лучше дождливую погоду.

Екатерина Гаврилова









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::. прочитало: 244 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.