О подзимних посевах, о двух мешках навоза и о недостатке времени (ответы на вопросы)

Какие овощные культуры сеют под зиму, не поздно ли еще произвести подзимние посевы?

Под зиму сеют холодостойкие культуры, те, всходы которых переносят небольшие заморозки: петрушку, морковь, редис, укроп, салат, шпинат, свеклу и другие. Хотя свеклу лучше сеять весной и не с первыми посевами. Всходы свеклы переносят небольшие заморозки, но при этом растение часто подвергается цветушности.

Сеять под зиму не поздно и в декабре. Можно расчистить снег и произвести посев в подготовленную грядку с нарезанными бороздками. А вот грядку под подзимние посевы можно подготовить пока почва еще не промерзла.

В почву под перекопку вносят органические и минеральные фосфорные и калийные удобрения. Нарезают бороздки и накрывают подготовленную грядку каким-либо материалом до посева. Перед посевом снимают укрытие, производят посев в нарезанные борозды и присыпают заранее приготовленной почвой.

Купили 2 мешка свежего навоза? Что лучше, оставить их до весны или внести в почву осенью?

Конечно, лучше в почву вносить полуперепревший навоз.

Но хранящийся зимой навоз в небольших количествах должен быть обеспечен хорошим укрытием и дополнительным снежным покровом от промерзания. При хранении малыми дозами и промерзании навоз теряет большую часть азота. А сохранить от промерзания в зимней период 2 мешка навоза не просто, лучше навоз в почву внести осенью. Разбрасывание навоза без заделки в почву также приведет к значительным потерям азота. Навоз вместе с другими удобрениями разбрасывают по поверхности почвы и заделывают перекопкой. Если почва песчаная, то на штык лопаты, если глинистая, то см на 10-15. Но далеко не все культуры хорошо отзываются на свежий навоз. Лучше всего на навоз реагируют огурцы, кабачки и тыквы, для других культур лучше вносить полуперепревший или перепревший навоз.

Недавно купила 2 саженца яблони с открытой корневой системой, можно ли их посадить в ноябре?

Посадка саженца яблони в ноябре в нашем регионе, напомню, наш регион Ленинградская область, несет риск вымерзания и гибели растения. Приобретенные поздней осенью саженцы лучше прикопать. Для этого делается канавка глубиной 40-50 см направлением с запада на восток. Южная сторона делается наклонной под углом 45о.

Затем укладывают саженцы корешком в канавку, а сам саженец должен лежать на южном склоне канавке. Затем засыпают корешки. Обязательно поливают и оставляют в таком виде до устойчивых морозов. Если нагрянут морозы без снега, саженец засыпают почвой, если выпадет снег, можно засыпать слоем снега не менее 50 см. Главное требование к выбранному месту, чтобы в канавке не застаивались талые воды. Весной саженец извлекают из канавки и производят посадку на постоянное место.

Так сложились обстоятельства, что с начала сентября на дачу мы не приезжали. Никакие работы осенью в саду и огороде не проводили. Что можно из осенних работ перенести на весну, а что надо осенью сделать обязательно?

Почву под весенние посевы можно подготовить и весной, и даже под теплолюбивые культуры, которые сеют в конце мая-начале июня можно успеть вырастить сидераты. Обрезку и подкормку ягодных кустарников тоже можно перенести на весну. Но весной обрезку необходимо будет сделать до начала сокодвижения.

Если осенью не успеваете убрать опавшую листву, то это надо сделать весной, сразу, как только сойдет снег.

Опавшая листва является убежищем для вредителей: паутинных клещей, жуков-долгоносиков, и других, а также на опавших листьях зимуют возбудители серой и плодовой гнили, парши, мучнистой росы, пятнистости, и других болезней.

А вот укрытие на зиму роз на весну не перенести. Самые зимостойкие – это парковые розы, их можно оставить на зиму без укрытия, а вот садовые надо укрывать обязательно. Самый быстрый и простой способ – это произвести обрезку и засыпать побеги землей см на 40. Землю для этих целей готовят обычно заранее, но если вы этого не сделали, то можно взять её, например из теплицы, там, где она не промерзла.

Но с укрытием тоже торопиться не следует. Укрывают розы, когда температура воздуха опускается до -6-7 оС.











Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»