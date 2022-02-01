



::. Семена каких цветов можно сеять в открытый грунт? О сроках и способах посева | Цветоводство / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ Семена каких цветов можно сеять в открытый грунт? О сроках и способах посева

Семенами размножают в первую очередь летники, к летникам относятся однолетние культуры и многолетние, но которые в нашем регионе выращиваются, как однолетние, а также семенами размножают некоторые многолетние цветочные культуры.

Рассадный метод выращивания цветочных культур, несомненно, позволяет насладиться более ранним цветением, чем при выращивании цветов безрассадным способом. Но растения, выращенные посевом в открытый грунт, имеют свои преимущества: они здоровее, реже подвергаются заболеваниям, легче переносят неблагоприятные условия, в том числе перепады температур, пересушивание или переувлажнение почвы. Кроме того, есть ряд цветочных культур, которые трудно переносят пересадки, такте как гипсофила, люпин, резеда и другие, семена этих культур желательно сеять на постоянное место.

Посевы семян цветочных культур производят весной, летом, осенью и даже зимой, о чем мы поговорим позже.

Весенние посевы производят в разные сроки: первый - ранней весной, как только сходит снег. У нас в Ленинградской области это конец апреля – начало мая. Ранние сроки посева обоснованы, ведь задача выращивания цветочных культур – это получение цветения и как можно в более ранние сроки, но в эти сроки возможны посевы только холодостойких культур, которые переносят небольшие возвратные заморозки. К таким относятся душистый горошек, лихнис, василек, эшшольция, львиный зев, календула, виола, мак и другие.

Ко второй группе относятся полувыносливые растения, они могут переносить небольшие заморозки, высевают семена этих культур немного позже первой группы, с таким расчетом, чтобы всходы появились в дни последних возможных заморозков. Это бальзамины, петуния, вербена, лобелия, портулак, целозия, гвоздика Шабо; для средней и северной широт России это первая половина мая.

Теплолюбивые цветочные культуры сеют с таким расчетом, чтобы всходы появились, когда минует угроза возвратных заморозков, к таким культурам относятся бархатцы, цинния, настурция и другие. Конечно, раннего цветение культур, посеянных в начале июня, ждать не приходится. Если почва под посевы не подготовлена с осени, то весной под перекопку вносят органические удобрения: перегной или компост, а также минеральные фосфорные, калийные и азотные. Глубина посева семян определяется их размерами. Оптимальной считается глубина, когда семя покрыто слоем почвы, равным его толщине или несколько больше. Очень мелкие семена (бегония, лобелия, петуния и др.) не заделывают, а лишь слегка прижимают к почве. Поскольку глубина заделки семян небольшая, необходимо позаботиться, чтобы во время прорастания семян, верхний слой почвы не пересыхал. Если проросшее семя пересыхает всего на несколько часов, оно может погибнуть. Для предотвращения пересыхания почвы, посевы можно накрыть полиэтиленовой пленкой. Важно её затем вовремя снять до появления всходов. Осенью проводят посевы свежесобранных семян некоторых многолетних цветочных культур, таких, как астильба, аквилегия, аконит и др., это позволяет семенам пройти естественную стратификацию.

Все холодостойкие цветочные культуры можно сеять под зиму и даже зимой по снегу. Посевы производят как на постоянные места, так и в гряды, из которых весной их пересаживают на постоянное место. Для этого осенью в октябре готовят почву, под перекопку вносят органические удобрения и минеральные фосфорные и калийные.

Нарезаются бороздки, ямки. Если посев планируется производить в разброс, то просто почва выравнивается. Подготовленную почву накрывают каким-либо материалом, например старыми кусками фанеры, можно полиэтиленовой пленкой, но, когда почва промерзнет примерзает и пленка, что создаст дополнительные трудности. Посевы производят, когда наступают устойчивые морозы. Укрытие снимают, укладывают в приготовленные заранее бороздки, лунки или рассыпают по поверхности и присыпают сухой заранее приготовленной почвой. Семена при осеннем посеве не намачивают, а сеют сухими. В таком виде под снежным покровом они должны пролежать до весны и пройти естественную стратификацию, а ранней весной семена трогаются в рост.

Посевы холодостойких цветочных культур можно производить и зимой. Почву желательно так же подготовить с осени, как и для подзимних посевов. В декабре, в январе, можно и в феврале, когда слой снега будет 25-30 см., прямо по снегу раскладываются семена: рядами, в разброс, как вам нравится и в каким порядке вы планируете видеть посеянные культуры в своих цветниках. Сверху присыпают небольшим слоем снега, чтобы семена не разнесло ветром или их не склевали птицы. На этом посев закончен. Семена, посеянные под зиму, или по снегу зимой проходят естественную стратификацию, и зацветают раньше тех, что посеяны весной недели на две. Весной рыхлят почву, производят подкормки минеральными азотными удобрениями. Если посевы производились во временные гряды, то весной или в начале июня производят пересадку растений на уже на постоянные места.









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::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Сегодня, 09:47 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.