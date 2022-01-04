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::. Какие цветы сеют на рассаду в феврале (видео) | Цветоводство / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ


Для многих растений размножение семенами это единственный способ. В первую очередь это относится к летникам. А летниками мы называем однолетние растения и некоторые многолетние, но которые мы выращиваем в наших цветниках, как однолетние культуры. К ним относятся, например петуния, лобелия, вербена и другие.
И чтобы получить цветение этих культур не в конце, а в начале лета, а в конце лета или осенью с некоторых цветочных культур успеть собрать семена, их выращивают рассадным способом. Рекомендованные сроки посева семян на рассаду каждой цветочной культуры свои. И с посевом некоторых культур уже следует поспешить. Конечно, сроки посева семян на рассаду и сроки высадки рассады на постоянное место привязаны к региону. Напомню, моя дача находится под Санкт-Петербургом.
И так, семена каких цветочных культур сеют на рассаду в феврале?
Если вы планируете выращивать бегонию, то желательно посеять семена на рассаду до середины февраля.
 В качестве однолетников открытого грунта используются два вида: бегония вечноцветущая и бегония клубневая. Высаживают бегония в открытый грунт, когда минует угроза возвратных заморозков. Это теплолюбивое растение. При малейших заморозках растение погибает. Бегонии украсят ваш цветник в полутени. В таких световых условиях они чувствуют себя комфортнее. Семена бегонии раскладывают на поверхности почвы, не присыпают, а лишь слегка прижимают к почве и увлажняют опрыскиванием. Тару с посеянными семенами накрывают стеклом или убирают в полиэтиленовый прозрачный мешок и выставляют в теплое и светлое место. Хорошим способом посева семян, тех которые не следует присыпать, является посев по снегу. На подготовленную в посадочной таре почву насыпают слой снега в 2-3 см. Затем на снег аккуратно раскладываются семена, и тара устанавливается в теплом месте. Снег тает, влага впитывается в почву, а семена прижимаются к её поверхности.
До 20 февраля можно посеять гвоздику Шабо. Гвоздика Шабо относится к многолетним светолюбивым растениям, но выращивают данную культуры как однолетник, от посева до цветения проходит от 4 до 6 месяцев. Высаживают рассаду гвоздики Шабо на постоянное место в середине мая. При посеве семена раскладывают в бороздки или на поверхность почвы и присыпают слоем не более 5 мм. Почву увлажняют, накрывают стеклом или убирают в полиэтиленовый пакет. Тару помещают в теплое место, где температура воздуха 22-26оС. При появлении всходов тару с посевами сразу выставляют на светлое место.
С 20 февраля можно посеять семена лобелии. Высаживают рассаду лобелии в открытый грунт в середине мая. Лобелия переносит небольшие заморозки. В декоративном цветоводстве выращивают чаще лобелию эрИнус, или лобелию ежевидную. Это многолетнее травянистое растение, но выращивают у нас лобелию, как однолетнее, растет в форме кустика. Место для лобелии выбирают открытое, но можно выращивать её и в полутени.
Семена лобелии мелкие, их при посеве не заглубляют, а лишь слегка прижимают к поверхности почвогрунта. Проращивают на свету.
С 20 февраля сею на рассаду семена цинерарии серебряной или приморской. Семена слегка присыпают и почву увлажняют. При температуре 22-25оС всходы появляются дней через 10. На постоянное место рассаду высаживают в середине мая. Цинерарию часто используют для оформления бордюров, обрамления дорожек. Для выращивания цинерарии приморской лучше всего подходят полутенистые участки с плодородной почвой.
В последних числах февраля можно посеять семена петунии. Петунию ценят цветоводы за разнообразие красок, долгое цветение и неприхотливость . Это многолетнее травянистое растение, которое выращивается и как однолетнее. Петуния светолюбива, предпочитает плодородные, легкие, хорошо дренированные почвы. Высаживают рассаду петунии на постоянное место в середине мая, петунии легко переносит небольшие заморозки. Семена петунии мелкие, при посеве на рассаду в почву не заделываются, лишь слегка прижимаются к поверхности почвогрунта. Тару с посеянными семенами накрывают стеклом или убирают в полиэтиленовый прозрачный пакет и выставляют в теплое и светлое место.
Очень важно, чтобы при выращивании рассады в феврале бала подсветка. Света в феврале недостаточно и по интенсивности, и по продолжительности светового дня. Если подсветки нет, то лучше посевы перенести на более поздние сроки. Помните, что в первые две недели в растении закладываются все главнейшие процессы вегетации. Поэтому необходимо сразу создавать своим питомцам оптимальные условия. Глубина посева семян в первую очередь зависит от их размера. Она является оптимальной, если семя покрыто слоем почвы, равным его толщине или несколько больше. Очень мелкие семена, как я уже говорил не заделывают, а лишь слегка прижимают к поверхности почвосмеси, и проращиваются на свету. В феврале можно посеять и другие цветочные культуры, но мы затронули лишь самые любимые и популярные цветочные культуры у садоводов.
Если данные советы были вам полезны, ставьте лайки, пишите комментарии. Кто еще не подписался, обязательно подписывайтесь на наш канал. А я желаю вам цветущего сада, хорошего урожая, здоровья и всего самого доброго.
Удачи вам!

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::. прочитало: 87 | автор: sadovod | Вчера, 18:30 | Комментариев 0 |
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