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::. Посевная в июне, и что делать, если не успели посеять в срок | Овощеводство / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
Посевная в июне, и что делать, если не успели посеять в срок
Сроки посева зависят от региона, где находится ваша дача, ваш огород. Если в южных регионах уже снимают урожай огурцов, то у нас под Санкт-Петербургом только наступает время их посева и посева других теплолюбивых культур. Но давайте начнем с холодостойких культур, посевы которых даже в нашем регионе производят в конце апреля в течение мая.
Совсем не следует беспокоиться, если вы не произвели ранние посевы салата, укропа. Это холодостойкие культуры, которые сеют сразу, как сойдет снег, но сеять их можно и до конца лета с небольшими интервалами, чтобы иметь на столе постоянно свежую зелень.
Укроп – культура холодостойкая, семена укропа начинают прорастать при температуре 3-5°градусов, Всходы переносят заморозки до -3°С. Но при низких температурах семена прорастают медленно, растения приобретают нетипичную фиолетовую окраску. Так что о том, что укроп не посеяли в мае, расстраиваться не стоит.
Можно в начале июня посеять петрушку. Но из-за наличия в семенах эфирных масел, всходы появляются не скоро. Ускорить всхожесть семян петрушки можно методом барботирования или прорастить, предварительно замочив в горячей воде. После посева почва должна быть постоянно влажной и не пересыхать.
Посевы лука-севка на репку желательно было сделать пораньше, где-то в середине мая. При посевах в более поздние сроки, прогретая почва способствует быстрому росту надземной части и формированию мелких луковиц. Поэтому, если не успели, сажайте. На перо посадки севка в эти сроки даже предпочтительнее, а на репку можно, но при посеве в более ранние сроки луковицы были бы крупнее.
Все холодостойкие культуры переносят небольшие отрицательные температуры, и прорастают при небольших плюсовых температурах. Низкая температура воздуха замедляет нарастание надземной части растения, но не корневой системы. В дальнейшем при активном росте надземной части подросшая корневая система активнее выбирает питание из почвы и обеспечивает этим питанием все растение.
По этой причине предпочтительнее сеять горох и бобы в начале мая или даже в конце апреля, но не поздно посеять эти культуры и в начале июня.
Свекла холодостойкая культура. Всходы выдерживают кратковременное похолодание до -2°С. Но подмораживание приводит к цветушности растений. Поэтому оптимальный срок посева свеклы в нашем регионе середина мая. Но если посевы не производились раньше, то следует поторопиться. Убрать урожай свеклы следует до первых заморозков. Даже малейшие заморозки делают свеклу непригодной к хранению. А период от всходов до технической спелости у среднеранних сортов и гибридов длится от 80 до 110 дней.
Не поздно в начале июня посеять морковь. От всходов до созревания этой культуры проходит не менее 3 месяцев. Но всходы моркови, посеянной в прогретую почву, появятся быстрее, а с уборкой урожая в отличие от свеклы можно не спешить. Небольшие осенние заморозки моркови не страшны. Так что морковь можно сеять в начале июня, но задерживаться с посевами уже нельзя.
А вот с посевом редиса, по крайне мере у нас под Санкт-Петербургом следует подождать хотя бы до июля, если, конечно, вы не посеяли эту культуру в самые ранние сроки. Редис – растение длинного дня, как раз этот период знаменит белыми ночами - благоприятными для этой культуры. При длинном световом дне редис прекрасно себя чувствует и быстро выбрасывает цветоносы, конечно, в ущерб формированию корнеплодов, не думая, что на грядки его посеяли для других целей. Но поклонники этой культуры сеют и выращивают редис и в июне, но на ночь укрывают посевы темным материалом, искусственно сокращая световой день.
В начале июня не поздно посадить картофель.
Можно найти даже некоторые преимущества поздней посадки. Посадки в июне происходят в прогретую почву, в холодной почве картофель часто повреждаются ризоктонией, а всходы могут пострадать от возвратных заморозков. Картофель, посаженный в прогретую почву, всходит дружнее, реже подвергается заболеваниям. Кроме того, картофель часто поражается фитофторозом, происходит это на стадии созревания - иногда в конце июля, но чаще в августе. Фитофтороз быстро переходит на томаты. Посаженный картофель в начале июня, если поражается фитофторозом, то в более поздние сроки. К этому моменту урожай томатов уже бывает собран.
Начало июня -самое время приступить к посеву теплолюбивых и любимых нами огурцов, кабачков, патиссонов, тыквы.
Все эти культуры не переносят и малейших заморозков, а не в прогретой почве семена могут просто сгнить. Посевы этих культур производят, когда минует угроза возвратных заморозков, а почва прогревается, у нас это начало июня. Все эти культуры выращивают и рассадным способом. Рассаду также высаживают на постоянное место в начале июня.



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::. прочитало: 30 | автор: sadovod | Сегодня, 08:56 | Комментариев 0 |
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