Урожай укропа - в мае

Укроп - холодостойкое растение. Его семена начинают прорастать уже при температуре +3°С. Поэтому на садовом участке уже к середине мая можно собрать урожай укропа. Для этого нужна тепличка. Без обогрева, но с пленочным покрытием.

В марте день уже длинный, свету много, солнце хорошо прогревает грядки, находящиеся в теплице. Как только почва на грядках размягчится сантиметра на два, в опудренные золой бороздки можно сеять семена укропа. Затем надо присыпать их дерновой почвой.

Лучше сеять семена укропа замоченными, так как, наклюнувшись, они быстрее всходят. Замачивают семена в теплой воде и ставят в темное место на двое суток. Воду в течение дня необходимо 2-3 раза менять. Затем семена подсушивают до сыпучего состояния. Для непрерывного зеленого конвейера укроп следует сеять каждые две недели. Для посева можно посоветовать раннеспелые сорта - Грибовский, Харьковский 85.

Т.Савельева,

научный сотрудник

Газета "САДОВОД"

ВНИИ зашиты растений



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