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::. Не поздно посеять и в декабре, даже если выпал снег | Овощеводство
 Не поздно посеять и в декабре, даже если выпал снег
В прошлом году я в октябре подготовил грядки для подзимнего посева, нарезал бороздки, укрыл их старой пленкой, а в следующий раз приехать удалось только в декабре, когда почва была покрыта слоем снега.
Как это звучит не странно, но посевы овощных, а также цветочных культур можно производить в декабре и даже в январе, когда земля уже покрыта снегом. Речь, конечно, пойдет о подзимних посевах. Но вот почву готовить надо заранее – в октябре, в крайнем случае в начале ноября, пока земля еще не промерзла. В эти сроки почву необходимо перекопать, под перекопку внести органические удобрения: компост, перегной и минеральные фосфорные и калийные удобрения. На грядках подготовленных под посевы овощных культур нарезаются бороздки и накрываются каким-либо материалом, чтобы сохранить их до посева. Для укрытия грядок подходят старые куски фанеры, рубероида, можно использовать и обычную парниковую пленку, но если сроки посева затягиваются, как в моем случае, то пленка менее удобна, т.к. она примерзает к поверхности почвы и удалять ее, не повредив бороздки, не просто.
Но что надо было сделать, уже не исправить, давайте приступать к посевам.
Из овощных культур под зиму сеют холодостойкие культуры, чаще всего садоводы сеют морковь, укроп, петрушку, салат, шпинат, можно посеять и свеклу, но свекла среди всех корнеплодов наиболее теплолюбивая культура. Всходы ранней весной выдержат кратковременное похолодание до -2°С. Но подмораживание всходов свеклы часто приводит к цветушности.
 Посеянные под зиму семена в зимний период проходят стратификацию. Оболочка семян разбухает во время зимовки в почве, ранней весной ростки выходят на свободу. При этом прорастание семян осенью или в начале зимы губительны. По этой причине очень ранние посевы опасны, опаснее чем поздние. Но я в прошлом году, как я уже говорил ранее, сеять приехал в декабре. У нас под Санкт-Петербургом на улице -5оС и лежал снег.
Я приступил к посеву.
Убрал снег с заранее подготовленного места. Снял укрытие. В моем случае пленка, которая примерзла к почве. Не удобно, но что делать. Далее еще раз очистил бороздки от снега, он туда проник каким-то образом, и произвёл посев. Я посеял морковь. Глубина посева около 2 см. Если глубина подготовленных бороздок больше, можно подсыпать их заранее приготовленной почвой до необходимой глубины. Сеем. Засыпаем.  Впрочем, почва для этих целей у меня тоже не подготовлена. Я взял её из теплицы. Там промерз только верхний слой почвы на пару см.
Очень важный момент: семена сеют сухими, полив не производят. А далее грядку я засыпал снегом. Если снега ещё нет, то грядку необходимо замульчировать. Очень удобно это делать опавшей листвой.
Весной мульчу убирают и подкармливают растения азотными удобрениями. Влага талой воды напитает всходы. Об этом беспокоится не надо.
А вы сеете под зиму какие-либо культуры? Поделитесь своим опытом.
П. Соколов



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::. прочитало: 43 | автор: sadovod | Сегодня, 21:13 | Комментариев 0 |
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