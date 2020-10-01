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::. Почему плохо плодоносит красная смородина? | Ваш сад / Смородина
Почему плохо плодоносит красная смородина?
Первое, на что надо обратить ваше внимание, - это обрезка кустов. В начальные годы после посадки красная смородина может расти и давать хороший урожай и без обрезки.
Затем по мере старения куста, если его не обрезать, начинает снижаться урожай, ягоды становятся мелкими. Таким образом, суть обрезки заключается в постоянной замене малопродуктивных старых веток возраста более 7 лет молодыми, продуктивными.
Хорошее действие оказывает регулярное внесение под кусты красной смородины нужных ей удобрений. Органические удобрения вносят: на бедных, песчаных почвах ежегодно 8-10 кг на 1 м2; на среднеплодородных - через год по 5-6 кг на 1 м2; на плодородных почвах - через 2 года по 2-3 кг на 1 м2. Удобрения вносят в виде мульчи с последующей заделкой в почву. Минеральные фосфорно-калийные удобрения вносят с осени на плодородных почвах один раз в два года, на бедных почвах - ежегодно. Следует помнить, что калийные удобрения, содержащие хлор, под смородину не вносят. А вот азотные удобрения вносят, но только весной.
Дозы удобрений зависят от плодородия почвы. Ориентировочные дозы для среднеплодородных почв (на 1 куст): мочевина - 50 г, суперфосфат - 160 г, сульфат калия - 40 г. Удобрения вносят в борозды глубиной 10 см; их делают вокруг кустов и после подкормки засыпают землей. .
Важное значение для формирования урожая имеет обработка почвы под кустами. Осенью почву вокруг кустов смородины перекапывают на глубин 5-7 см, не разбивая пласт (в этом случае влага впитывается лучше). Эффективным приемом, поддерживающим влажное состояние почвы, является ее мульчирование - навозом, перегноем, торфом, опилками, пленкой и т. д.
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::. прочитало: 94 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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