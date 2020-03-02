Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол




::. Почему у меня плохой урожай клубники? | Ваш сад / Земляника
Почему у меня плохой урожай клубники?
Очевидно, речь идет о садовой земляники, которую наши садоводы выращивают на своих садовых участках.
Сложившуюся ситуацию можно объяснить следующими причинами.
Возможно, перед посадкой земляники Вы не внесли в почву необходимого количества минеральных и органических удобрений.
Садовая земляника хорошо растет и плодоносит на слабокислых почвах, PH = 6. На кислых почвах за год до посадки вносят в почву известь, доломитовую мука.
Земляника плохо реагирует на внесение навоза непосредственно под посадку, поэтому органические удобрения лучше вносить под предшествующую культуру или за сезон до посадки.
Второй причиной Ваших неудач может быть плохое качество посадочного материала. Необходимо брать хороший сортовой материал. Усы, взятые от старых кустов садовой земляники, не годятся для посадки. Надо иметь в виду, что в долго не обновляемых посадках земляники появляются сорта-засорители, которые вытесняют культурные сорта. Сорта-засорители дают много усов, хорошо цветут, но не плодоносят.
Если Вы посадите хорошую сортовую землянику, то года 3-4 будете получать хороший урожай, почти не ухаживая за посадками.

Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 154 | автор: sadovod | Вчера, 10:11 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама

календарь
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Март 2020 (24)
Февраль 2020 (25)
Январь 2020 (24)
Декабрь 2019 (25)
Ноябрь 2019 (20)
Октябрь 2019 (24)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"