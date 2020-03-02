Почему у меня плохой урожай клубники?

Очевидно, речь идет о садовой земляники, которую наши садоводы выращивают на своих садовых участках.

Сложившуюся ситуацию можно объяснить следующими причинами.

Возможно, перед посадкой земляники Вы не внесли в почву необходимого количества минеральных и органических удобрений.

Садовая земляника хорошо растет и плодоносит на слабокислых почвах, PH = 6. На кислых почвах за год до посадки вносят в почву известь, доломитовую мука.

Земляника плохо реагирует на внесение навоза непосредственно под посадку, поэтому органические удобрения лучше вносить под предшествующую культуру или за сезон до посадки.

Второй причиной Ваших неудач может быть плохое качество посадочного материала. Необходимо брать хороший сортовой материал. Усы, взятые от старых кустов садовой земляники, не годятся для посадки. Надо иметь в виду, что в долго не обновляемых посадках земляники появляются сорта-засорители, которые вытесняют культурные сорта. Сорта-засорители дают много усов, хорошо цветут, но не плодоносят.

Если Вы посадите хорошую сортовую землянику, то года 3-4 будете получать хороший урожай, почти не ухаживая за посадками.



Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»