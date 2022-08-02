Урожай собран. Готовим грядки к следующему сезону

Уже собран урожай чеснока, лука, раннего картофеля и других культур. Конечно, можно ещё посеять ранние сорта редиса, салата, шпинат, и получить в сентябре урожай. Ну а что делать с грядками, посев на которых мы планируем делать весной? Конечно, готовить к посеву, потому что подготовка к весеннему посеву начинается с осени. А как правильно это делать, смотрите в нашем видео.

И первое, что необходимо сделать, так это составить план посева весной. Ведь каждая культура предъявляет свои требования к почвенному плодородию, реакции почвенной среды, т.е. кислотности почвы. Главное не планируйте сеять культуры на том же месте, где их выращивали в этом году.

Так, например лучшими предшественниками для томатов являются бобовые культуры, капуста, огурцы, морковь.

для картофеля – все, кроме томатов и самого картофеля

для лука и чеснока – огурец, картофель, капуста, горох, редис;

для столовой свеклы – капуста, лук, огурцы;

для укропа – горох, капуста, огурцы, помидоры.

Место подобрали?

А далее необходимо обработать почву и внести удобрения. Но эффект от внесенных удобрений в почву может быть низкий, если показатель pH (кислотность почвы) не соответствует требованиям данной культуры. Для большинства огородных культур оптимальная кислотность почвы от слабокислой до нейтральной. где рH в пределах 6-7.

При необходимости производят известкование почвы: под перекопку вносят известь или доломитовую муку. Наиболее отзывчивы на известкование почвы свекла, капуста, огурец, чеснок, лук, сельдерей. Менее отзывчивы морковь, редис. А картофель не требует известкования и хорошо растет на кислых почвах, где оптимальный показатель pH от 5,0-5,7/



А далее необходимо внести удобрения. Осенью вносят органические удобрения и минеральные фосфорные и калийные. Азотные минеральные удобрения или комплексные легкорастворимые осенью вносить нет смысла. К весне они будут вымыты из почвы талыми водами. Фосфорные и калийные удобрения малоподвижны в почве. Гранулы остаются в том месте, куда мы их помещаем, поэтому их равномерно разбрасывают по поверхности почвы и перекапывают на штык лопаты, заделывая в корнеобитаемый слой. Необходимо знать, если осенью вносится доломитовая мука или известь, то внесение фосфорных удобрений необходимо перенести на весну. При смешивании этих удобрений, часть фосфора переходит в труднодоступную форму.

Из органических удобрений чаще всего садоводы вносят навоз, перепревший навоз, компост. Но свежий навоз годиться далеко не для каждой культуры. На свежий навоз хорошо отзываются огурец, кабачок, капуста, сельдерей, а под другие культуры лучше вносить перепревший навоз или компост. Кроме того, со свежим навозом в почву могут быть внесены семена сорных растений, патогенная микрофлора, личинки насекомых вредителей.

Хорошим удобрением является Органическое удобрение обогащенное цеолитом и аминокислотами Бона форте органик СУПЕР Овощи.

Это новое высококонцентрированное органическое удобрение

Куриный помет дополнительно обогащенный аминокислотами (содержит целых 18 аминокислот), азотом, фосфором, калием, кальцием а также цеолитом, который является источником биодоступного кремния.

Удобрение подходит для всех овощных культур и обеспечивает сбалансированное питание и формирования мощной корневой системы растений.

Удобрение Бона форте органик СУПЕР Овощи разбрасывают по поверхности почвы и заделывают перекопкой. Удобрение можно вносить в основную заправку осенью или весной.

Хорошим способом восстановить плодородие почвы практически для всех огородных культур является посев сидератов.

Сидераты или зелёные удобрения — растения, выращиваемые с целью их последующей заделки в почву. Зачем?

Запахиваемая растительная масса и корни обогащают почву органическим веществом, благодаря чему восстанавливается плодородие почвы, улучшаются ее физические и химические свойства. Но запахивать сидераты надо будет поздней осенью или ранней весной, когда сидеральные культуры нарастят вегетативную массу. А сейчас время посева сидератов.

В первую очередь для сидерации используют бобовые: горох, люпин, клевер, бобы, фасоль, и др. Эти культуры содержат на своих корнях колонии бактерий — азотофиксаторов, эти бактерии способны поглощать азот из воздуха и преобразовывать его в доступную для растений форму.

Из злаковых культур в качестве сидератов можно посеять рожь, пшеницу, ячмень, овёс.

Из крестоцветных - горчицу белую, горчицу сизую, рапс.

А также в качестве сидератов используют и другие культуры

Все сидераты подавляют рост сорняков, многие способны поглощать элементы питания из глубоких слоев. В последствие, после заделки их в почву элементы питания окажутся в верхнем корнеобитаемом слое и после их минерализации почвенной микрофлорой перейдут в доступную для растений форму. Сидераты сеют в разброс, густо, не оставляя места произрастанию сорным растениям. Предварительно почва обрабатывается с внесением всех необходимых удобрений в том числе и азотных. Азот необходим для нарастания зеленой массы.

От правильной обработки почвы осенью во многом зависит урожай будущего сезона.







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