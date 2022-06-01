«Июнь, хот плюнь», а я сею и в июле

Как говорили в старину, май – сей и сажай, а июнь, хоть плюнь. А я сею и сажаю в июне и в июле.

Конечно, при посеве в июле ранних огурчиков не получишь.

Я для раннего урожая огурцы сею в конце апреля на рассаду. Урожай снимаю в начале июля. А в первых числах июля, иногда в последних числах июля сею новую партию огурцов в отдельном парничке. Зачем?

Огурцы, посеянные в первой партии, в сентябре уже ослаблены. Перепады температур на них действуют пагубно. Растения поражены всяческими заболеваниями. Зато огурчики, посеянные в первых числах июля, только начинают плодоносить. Они крепче, здоровее, и урожай - больше.

Приобрел семена кабачков, тоже хочу успеть вырастить, но их уже замочил, посею завтра, в конце июня. Надеюсь, в конце августа начать собирать урожая.

Лук-севок весь весной не высаживаю, часть оставляю. В начале июля пришло и его время. Редис собран, а на его место сажаю севок. Лук-репку из него хорошую не получить, по крайне мере я не пробовал, а вот на перо очень даже хорошо. По крайне мере до конца лета и даже в сентябре зелёный лук на моем столе присутствует.

В июле сею укроп, салат листовой. Стараюсь как могу соблюдать севооборот, например салат не сею там, где он уже собран, и так же с другими культурами. И всегда вношу удобрения: компост и немного азофоски.

Редис сею во второй половине июля. Дни в конце июля идут на убыль, а длинные ночи не позволяют ему стрелковаться. Сосед сажает редис и в июне, и в июле, но в белые ночи в 7 вечера закрывает темной ткань, а утром её снимает. Дача моя в Ленинградской области, в белые ночи редис без укрытия сразу идет в стрелку.

В этом году не взошел горох. Хочу попробовать посеять. Если не успею собрать урожай, то использую его, как сидерат, размельчу и перекопаю осенью.

Конечно, такие культуры, как перцы, томаты уже не посеять. Вернее, посеять можно все, а вырастить уже не удастся. Но хочу поделиться. В этом году посеял на рассаду один сорт томата только в конце апреля, вообще всегда сею в конце марта. Но мой знакомый подарил семена, говорит очень хороший сорт. Я посеял сразу в отдельный горшочек. Выращивал без пикировки. Сейчас немного отстают от других томатов, но только немного. Надеюсь, успею попробовать. Очень хочу услышать, что и когда сеете и сажаете вы, простые садоводы и огородники. Что еще можно успеть еще вырастить.

Виктор Иванов, садовод-любитель







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