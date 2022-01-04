

::. Секреты выращивания редиса | Овощеводство / редис Секреты выращивания редиса

Редис, особенно у нас по Санкт-Петербургом вырастить не так и просто. Дело в том, что редис часто идет в ствол. Редис – растение длинного дня, попадая в благоприятные условия быстро образует цветонос, забывая, что мы посеяли его для других целей. Но с этой проблемой я справляюсь легко.

С 19 часов и до 7 часов утра посадки редиса закрыты черной пленкой, тем самым белых ночей редис лишен, а значит не торопится выкидывать цветоносы.

А я могу сеять редис по несколько раз за сезон. Чтобы не прореживать редис, семена сею на расстоянии 5 см друг от друга, а между рядами оставляю 15, а иногда и 20 см. Под первый и даже второй посев, который я произвожу в середине июня почву готовлю осенью. Под перекопку вношу компост, столовую ложку суперфосфата, и ложку сульфата калия. А весь уход за редисом сводится к удалению сорняков, поливам и рыхлению почвы. Пересыхание почвы для редиса недопустимо. В июле посевы редиса произвожу по той же схеме, но на освободившихся посевных площадях после салата. Все лето на столе у меня свежий редис.

За сезон я собираю 3-4 урожая.

Последний посев я произвожу во второй половине августа, но черной пленкой посевы уже не закрываю, день и так становится короче. В сентябре снимаю урожай и засеваю площадь сидератами.

Почва должна тоже отдыхать. Для получения раннего урожая можно редис посеять и под зиму. В этом случае грядку необходимо подготовить в октябре. Удобрения вносятся по той же схеме. Не следует вносить азотные минеральный, они, как правило легкорастворимы и к весне, когда они будут нужны всходам, будут уже вымыты из почвы с талыми водами. Грядку выравниваю, нарезаю бороздки, и накрываю старым куском фанеры.

В начале декабря, когда почва промерзнет, фанеру убираю, если выпал снег отгребаю, произвожу посев сухими семенами в заранее нарезанные бороздки и засыпаю ранее приготовленной сухой почвой. Конечно, риск таких посевов существует, для них страшны бесснежные холодные зимы, или перепады плюсовых и минусовых температур, но зато при нормальных обстоятельствах урожай собираю уже в конце мая. Вот и все мои секреты выращивания редиса.

П. Соколов







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::. прочитало: 196 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.