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::. Первые весенние посевы | Советы садоводов
Первые весенние посевы
Люблю сеять редис. Каждой весной высеваю его в совмещенных посевах вместе с морковью, иногда со свеклой.
Посев провожу в конце апреля - начале мая. Гряды готовлю с осени, весной слегка перекапываю, удобряю перегноем, минеральными удобрениями.
Редис требует известкования почвы, поэтому с осени вношу побольше извести, весной в ряды моркови и редиса - золу. В ряды редиса добавляю тоже золу и коллоидную серу от килы. Семена моркови, подготовленные с небольшими корешками, высеваю в жидком растворе клейстера. Заделываю морковь на 1 -2 см. Глубина заделки редиса 2,5 см. Заделку произвожу перегноем. Гряду покрываю лутрасилом. Редис под пленкой быстро поспевает. Его не трогает капустная муха.
По мере созревания редис убираю. Он бывает крупный, не поврежденный вредителями, Листья сочные, их можно резать в салат. Когда снимаю пленку - на время выемки редиса, рыхления, прополки и прореживания моркови - опрыскиваю морковь инта-виром, чтобы не повредила посевы морковная блошка. Под ее влиянием морковь курчавится и становится непригодной к употреблению.
Редиску сажаю разных сортов по рядам: Заря, Жара, Розовая с белым кончиком, Ледяная сосулька, французский завтрак и другие,
Ряд моркови от ряда редиса располагаю на расстоянии 15 см, между растениями 4х5см. Корнеплоды редиса получаются красивые, сочные и замечательные на вкус.
В июне, когда кончается лет морковной блошки, лутрасил совсем убираю и ухаживаю за морковью: прореживаю, рыхлю почву и пропалываю. Когда есть необходимость - поливаю и подкармливаю. Морковь тоже сею по рядкам разных сортов.
С. Яковлев, г. Выборг

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::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Сегодня, 12:19 | Комментариев 0 |
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