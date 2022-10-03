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::. Почвогрунт для рассады готовим сами | Овощеводство / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
 Почвогрунт для рассады готовим сами
Урожай собран, в почву внесены все необходимые элементы питания. Что делать ещё? Готовится к следующему сезону, а именно, подготовить почвогрунт для рассады. Конечно, его можно приобрести в магазине. Но приготовленная почвосмесь своими руками имеет ряд преимуществ.
Во-первых, вы знаете состав, во-вторых, этот состав близок к составу почвы на вашем огороде, что немаловажно в дальнейшем при адаптации высаженной рассады. Ну и в конце концов это дешевле.
Прежде чем приступить к приготовлению почвосмеси для рассады, давайте вспомним все необходимые условия для прорастания семян и для успешного развития растений в рассадный период.
Итак. Для прорастания семян не нужны никакие элементы питания, процесс прорастания происходит за счет энергии самого семечка, но при этом необходимы тепло, воздух и влага. При отсутствии хотя бы одного из этих трех факторов прорастания семян не последует. Вывод: почва должна быть влаго и воздухопроницаемой. Далее формируется корешок растения, для этого уже требуются все необходимые элементы питания, но в большей степени фосфор. Растение всходит и начинает набирать вегетативную массу. Здесь уже в большей степени потребуется азот.  А для корешков на всех стадиях требуется влага и воздух.
Подводим итог: Почва для рассады должна быть рыхлая, влаго и воздухопроницаемая, содержать все необходимые элементы питания в необходимых количествах и пропорциях. Корешки растения, если можно так выразится: не едят, а пьют. А с водой потребляют растворенные в ней элементы питания. Повышенная концентрация почвенного раствора вредна растениям. Из рассадных культур особенно негативно реагируют на повышенную концентрацию почвенного раствора огурцы. Препятствует поглощению элементов питания и кислая почва. Для большинства огородных культур оптимальная кислотность почвы pH от 6 до 7. Ну и конечно же необходимым требованием к почвогрунту является отсутствие патогенной микрофлоры.
Теперь, зная все необходимые требования рассады к почвогрунту, приступаем к его приготовлению.
Можно ли для составления почвосмеси брать землю с огорода, как один из компонентов. Если Вы собираетесь выращивать рассаду томатов, то нельзя брать почву с грядок, где росли сами томаты или картофель, для выращивания рассады огурцов не берите почву с грядок, где росли огурцы и т. д. Ну а почва с грядки, где был собран, к примеру урожай лука или чеснока как один из составных компонентов почвосмеси вполне пригодна. Если есть какие-либо сомнения о наличие в почве патогенной микрофлоры, то только это компонент можно пропарить в духовке, всю почвосмесь пропаривать все-таки не рекомендуется. Вместе с патогенной микрофлорой при этом погибнет и полезная почвенная микрофлора.
Итак, берем 1 часть почвы с огорода, можно заменить её торфом или дерновой землей. В качестве дерновой земли используем верхний темный слой почвы из лиственного леса, с луга, поля. Добавляем 1 часть речного песка, он делает почвосмесь более рыхлой. А третий компонент 1 часть – перегной или компост, он обогатит почвосмесь элементами питания, улучшит влаго и воздухопроницаемость. Из расчета на 1 ведро почвосмеси, я добавляю 10 г суперфосфата и 1 стакан древесной золы. Древесная зола содержит все необходимыми макро и микроэлементами. В золе нет только азота, который присутствует в достаточном количестве в компосте. Кроме того, древесная зола является хорошим раскислителем почвы.
Все это хорошо перемешиваем.
Соотношение огородной земли и песка необходимо корректировать в зависимости от состава огородной земли. На песчаных почвах количества песка уменьшают, на глинистых – увеличивают.
 Надо ли просеивать приготовленную почвосмесь? Конечно, эта процедура не повредит, особенно, если выращивание рассады планируется с пикировкой. При пикировке из почвосмеси с комками, могут быть повреждены корешки рассадного растения. Кроме того, при просеивании удаляются корешки сорных растений.
Лучше всего приготовленную почвосмесь убрать в полиэтиленовые пакты. В них она будет дольше держать влагу. А хранить почвосмесь можно в помещении или на балконе. Даже если почва превратится в ледяную глыбу, то большая часть микроорганизмов только прекратит свое развитие, но не погибнет. А перед посевом рассады за день-два поместите почвосмесь в теплое место. Посев должен производиться в теплую почву, а микрофлора в теплой почве возобновит свое развитие и продолжит минерализацию органических соединений.



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::. прочитало: 239 | автор: sadovod | Вчера, 19:49 | Комментариев 0 |
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