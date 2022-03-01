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::. Рассада томатов: подробно от всходов до высадки в грунт | Овощеводство / томаты
 Рассада томатов: подробно от всходов до высадки в грунт
Для пробуждения семян необходимы только три фактора: тепло, влага и воздух. Сам процесс идет за счет энергии самого семечка.
Но как только появляются всходы к этим трем необходимым факторам присоединяются свет и питание.
Поэтому тару с рассадой выставляют на светлое место.
А элементы питания должны находиться в почве. И никаких подкормок на начальном этапе вегетации производить не следует, конечно, если почвогрунт содержит все необходимые элементы питания.
Оптимальная температура воздуха для рассады должна быть в пределах 21-24оС. Но на начальном этапе, в первую неделю развития сеянцев температуру воздуха желательно снизить до 17-18оС. Ведь в природе, семена прорастают весной, когда температура воздуха еще невысокая. Это стимулирует развитие корневой системы и предотвращает вытягивание растения на начальном этапе развития. Многие начинающие огородники часто задают вопрос: а как регулировать температуру воздуха в домашних условиях? Способов много, например - застекленные лоджии, можно на подоконнике за занавеской регулировать температуру с помощью форточки. Таким образом точного регулирования температурных параметров добиться сложно, но необходимо к этому стремиться.
Далее оптимальный температурный режим для рассады томатов днем 21-24оС, в темное время суток 17-18оС. При высокой освещенности дневные температуры могут быть выше, при пасмурной погоде – ниже.
При этом следует знать, что при высокой температуре воздуха и низкой освещенности происходит вытягивание рассады, клетки растения перестраиваются из горизонтального положения в вертикальное. Особенно важно снижать температуру воздуха в темное время суток.
Томат - растение, нейтральное к длине дня, для роста и развития растения достаточно 11-12 часов продолжительности светового дня.
Если посев на рассаду производится рано в феврале, то требуется дополнительное искусственное освещение.
Поливы.
Поливы должны быть умеренными. Но огородники часто путают это понятие с поливами малыми дозами. При поливе влагой должен пропитаться весь земляной ком. Наличие дренажных отверстий в посадочной таре обязательно. Следующий полив производят, когда почва подсыхает, но не раньше. Пересушивание почвы также недопустимо. Частота поливов зависит от объема посадочной тары, от возраста растения и от температурно-световых условий. Если в первую неделю я произвожу поливы раз в неделю, то перед высадкой рассады частота поливов доходит до 2 раз в сутки.
Пикировка
Если вы выращиваете каждое растение в персональной таре, то эти условия следует соблюдать и далее. Если сеянцы растут в общей посадочной таре, то необходима пересадка их в персональные тары, что называется пикировкой. Пикировку производят, когда появляется пара настоящих листьев.
Вообще изначально пикировкой называли пересадку рассадного растения с прощипыванием 1/3 главного стержневого корня, но на практике пикировкой часто называют пересадку из общей посадочной тары в персональную.
Прищипывание главного стержневого корня стимулирует ветвление корневой системы, нарастание боковых корешков, которые после высадки на постоянное место развиваются в верхнем плодородном слое почвы, интенсивнее выбирая элементы питания.
Если Вы не постоянно проживаете на даче и возможны перебои с поливами, то в случаях пересушивания верхнего слоя почвы преимущества имеют растения с углубленной корневой системой.
Состав почвогрунта для выращивания рассады томатов после пикировки используют такой же, как и при посеве семян. Он может состоять из верхового торфа, с добавками к нему речного крупнозернистого песка и компоста или перегноя. Торф должен быть заранее известкован, показатель pH в пределах 5,5 -7, и дано полное минеральное удобрение и всё равномерно перемешано.
Объём посадочной тары должен быть не менее чем 0,5 л, а высота не менее 8, а лучше 10 см. Наличие дренажных отверстий обязательно. Тару заполняют почвосвмесью, увлажняют, делают углубления. Аккуратно из общей тары выбирают самые крепкие и здоровые сеянцы с неповрежденными семядольными листочками вместе с комом земли (я делаю это обратной стороной чайной ложечки) при желании прищипывают на 1/3 главный стержневой корень и переносят сеянец на новое место в персональную тару, слегка заглубляя, но оставляя целыми семядольные листочки и уплотняют почву. Затем, придерживая сеянец, производят полив. Так почвосмесь плотнее соприкасается с корешками не оставляя пустот. Пикировка выполнена. На первые 2-3 дня важно защитить пересаженные сеянцы от прямых солнечных лучей.
Не следует торопиться с подкормками рассады. Ведь все необходимые элементы должны находиться в почве. Избыток элементов питания также вреден растениям, как и их недостаток. Но далее корень заполняет объем посадочной тары и выбирает элементы питания. Поэтому недели через 3 после пикировки можно произвести первую подкормку. На 10 л воды разводят 10-15 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата и 10-15 г сернокислого калия.
Недели через 2 подкормку этим же раствором можно повторить. Можно произвести подкормку рассады и органическими удобрениями, которые имеются в настоящее время в продаже. Подкормки рассады могут производится чаще или вообще не производится. Наличие и частота подкормок зависит от содержания в почве элементов питания и от объема посадочной тары.
Но растениям на постоянном месте предстоят более суровые условия, чем на подоконниках. И чтобы подготовить их к таким условиям, дней за 10 до высадки в теплицу производят закалку рассады. Для этого её выносят на балкон или лоджию, если вы живете за городом, то можно и на улицу, где температура воздуха значительно ниже рекомендуемой и может достигать 12-14оС. Закаливание производят постепенно, сначала выносят рассаду на пару часов, затем и на целый день.
Но не следует выставлять рассаду на закаливание, где температура воздуха ниже 12оС.
Высаживают рассаду на постоянное место, когда минует угроза возвратных заморозков, а почва прогреется. Семядольные листочки больше не нужны, их удаляют за день до высадки рассады, а при высадке рассаду заглубляют на несколько см.




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::. прочитало: 196 | автор: sadovod | Вчера, 09:32 | Комментариев 0 |
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