Рассада перца: от всходов до высадки в грунт

В прошлый раз мы посеяли семена перца на рассаду.

Как только появляются всходы, тару с рассадой необходимо выставить на свет. Этот момент нельзя упустить. В противном случае всходы быстро вытягиваются. Оптимальная температура воздуха для выращивания рассады перца: в солнечную погоду 24...26 оC, в пасмурную 20...21 оC. в темное время суток - 16-18°С. Оптимальная температура грунта на уровне 19-21 оC.

Специалисты предлагают после появления всходов снижение температуры воздуха почти в два раза в течении первых четырех-семи суток.

Такой перепад температуры обеспечивает в этот период некоторое опережение роста корней по сравнению с надземной частью и предотвращает вытягивание и ослабление подсемядольного колена. Но перец очень теплолюбивая культура и отрицательно реагирует на сильные перепады температур. Поэтому в первые дни после появления всходов возможно снижение температуры воздуха на 2-3°С относительно рекомендуемых, но не более.

Всходы обычно появляются не одновременно. Если глубина посева семян была одинакова, то первыми появляются самые сильные и потенциально самые урожайные. Именно на них следует обратить внимание, остальные, взошедшие с опозданием на 4 дня и более лучше удалить.

Следующим важным фактором, влияющим на рост и развитие растений является правильное освещение.

К наиболее требовательным растениям к свету относятся те, которые выращиваются ради получения плодов. Перец – одна из таких культур. Но по продолжительности светового дня перец относится к растениям короткого дня.

Оптимальная продолжительность светового дня для рассады перца около 10 часов.

Т.е. для рассады перца необходимо интенсивное, но непродолжительное по времени освещение. Если рассада находится у окон южной ориентации, то света, как правило, достаточно, если Вы конечно не посеяли семена в январе или в феврале. О сроках посева семян перца на рассаду мы говорили в прошлый раз. Если окна выходят на северную сторону, то нужна подсветка, повторю: не для продолжительности, а для интенсивности. Для подсветки используют люминесцентные лампы или специальные осветительные приборы. Если окна, где находится рассада выходят на южную сторону, то время от времени тару с рассадой необходимо поворачивать во избежание однобокого развития.

Поливы.

Частой ошибкой начинающих огородников является полив рассады маленькими дозами, где смачивается только верхний слой почвы. Поливать необходимо так, чтобы был пропитан весь земляной ком. Напомню, что дренажные отверстия в посадочной таре – необходимое условие выращивания здоровой рассады.

А вот со следующим поливом торопиться не следует. Полив производят, когда почва начинает подсыхать, но не пересыхать. Точное количество поливов за определенный промежуток времени дать невозможно, оно зависит от возраста рассады, от объёма посадочной тары и от условий выращивания.

Если Вы выращиваете рассаду без пикировки, то такие условия необходимо поддерживать до высадки рассады в теплицу. Если у вас сеянцы растут в общей посадочной таре, то при появлении первого настоящего листа, а это происходит через 3-3,5 недели после всходов производят пикировку.

Вообще изначально пикировкой называли пересадку рассадного растения с прощипыванием 1/3 главного стержневого корня, но сейчас часто название «пикировка» трактуется просто, как пересадка сеянца из общей в персональную тару.

Так вот корешки сеянцев перца при пикировке прищипывать не рекомендуется. У перца очень медленно происходит восстановление корней. Я аккуратно обратной стороной чайной ложечки вынимаю растение из посадочной тары и переношу его в персональную тару, в заранее приготовленную ямку, заглубляю стволик, оставляя под семядольными листочками 1/2см. Присыпаю и обильно поливаю, обеспечивая более плотное соприкосновение почвы с корешком пересаженного сеянца.

Почву используем такую же, как и при посеве семян: верховой торф с предварительным известкованием и заправкой удобрениями с макро- и микроэлементами, или смесь из торфа, перегноя, дерновой земли, песка с добавкой суперфосфата или золы. Посадочная тара объемом не менее ? л с обязательными дренажными отверстиями.

После пикировки растения необходимо на 3-4 дня прикрыть от прямых солнечных лучей.

Далее соблюдаем все необходимые условия: температурный, световой и влажностной режимы, о которых мы уже говорили.

Если почва подготовлена по всем правилам, внесены необходимые удобрения, то торопиться с подкормками не следует. Но поскольку рассада перца – долгий гость на наших подоконниках, то можно сделать пару подкормок. Первую через 2-3 недели после пикировки общим удобрением, например раствором нитрофоски или другими удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий. Нормы внесения указаны на упаковке. Можно подкормку произвести раствором коровяка, разведенным 1:10.

Вторую подкормку делают теми же удобрениями дней за 10 до высадки рассады в теплицу. Если тара для рассады небольшого объёма, то количество подкормок может быть больше.

В благоприятных условиях рассада растет крепкой и здоровой, но как бы мы не старались, таких условий ей на постоянном месте в теплице мы создать не сможем. Растения ожидают и перепады температур, и прохладные дни и ночи. И к этим условиям растения необходимо подготовить, т. е закалить рассаду.

Закаливание рассады — это процесс ее адаптации к условиям среды, в которой ей и придется расти далее.

Рассаду выносят на балкон или лоджию, где температура воздуха значительно ниже рекомендуемой и может достигать 12-14оС. Закаливание производят постепенно, сначала выносят рассаду на 2-3 часа, затем и на целый день.

Но перец теплолюбивое растение, не следует рассаду выносить на открытое место, где температура воздуха ниже 12оС.

И вот рассада готова, к моменту высадки она должна быть коренастой, здоровой, закаленной, иметь 8–9 и более настоящих листьев и хорошо сформировавшиеся бутоны.

О сроках высадки рассады в теплицу мы уже говорили в первой части видео. Сроки зависят от региона, где находится ваша дача и от оснащенности теплицы. Если ночью температура снижается до 14° С, то рост перцев прекращается, а цветки и молодые побеги осыпаются. При малейших заморозках растения перца погибают. Поэтому у нас в Ленинградской области высаживают рассаду перцев в неотапливаемые теплицы число 10 июня.

В отличие от томатов рассада перцев при высадке не заглубляется, т. к. дополнительных корешков на заглубленном стволике не образуется.







