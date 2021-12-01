Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Перец на подоконнике | перец / На подоконнике
Перец на подоконнике
Перец предъявляет высокие требования не только к температуре и влажности воздуха, но и к свету. В комнатных условиях удовлетворить эти биологические требования полностью не всегда возможно. Как правило, растения перца размещают на подоконниках, ближе к свету, около стекла. В этих условиях растения с одной стороны подогреваются теплым (или горячим, если нагревает батарея) подоконником, а со стороны стекла сильно охлаждаются, особенно в зимний период. Кроме того, около отопительной батареи воздух очень сухой. Поэтому в комнатных условиях необходимо растения перца размещать подальше от стекла и внимательно следить за температурой и влажностью воздуха. В зимний период необходима подсветка.
Семена перца начинают прорастать при температуре 8...13 °C.
Оптимальная температура для роста и развития – 18...25 °C. С понижением ее до 13 °C растения прекращают рост.
 Повышение температуры до 35 °C, а также недостаточная влажность воздуха и почвы вызывают угнетенность растений и сильное опадение цветков. От недостатка тепла перец особенно страдает на ранних фазах развития, а также в период бутонизации и цветения. В последнем случае губительны и резкие перепады температуры. Перец очень чувствителен к недостатку света: растения вытягиваются, цветки и завязи опадают. Растения особенно нуждаются в высокой интенсивности света в первой половине вегетации, когда закладываются цветочные почки. При высокой влажности воздуха на плодах появляется серая плесень, на листьях – мучнистая роса, а при недостатке влаги растения приостанавливают рост. Слишком сухой воздух также нежелателен. Перцы плохо переносят резкие колебания температуры воздуха и полив холодной водой. Перец очень отзывчив на органические и минеральные фосфорно-калийные удобрения, особенно в период плодоношения. Предпочитает удобрения, содержащие магний, однако, плохо переносит минеральные удобрения, содержащие хлор.




Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 145 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2021 (17)
Ноябрь 2021 (22)
Октябрь 2021 (21)
Сентябрь 2021 (21)
Август 2021 (24)
Июль 2021 (23)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"