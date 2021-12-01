Перец на подоконнике

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Перец предъявляет высокие требования не только к температуре и влажности воздуха, но и к свету. В комнатных условиях удовлетворить эти биологические требования полностью не всегда возможно. Как правило, растения перца размещают на подоконниках, ближе к свету, около стекла. В этих условиях растения с одной стороны подогреваются теплым (или горячим, если нагревает батарея) подоконником, а со стороны стекла сильно охлаждаются, особенно в зимний период. Кроме того, около отопительной батареи воздух очень сухой. Поэтому в комнатных условиях необходимо растения перца размещать подальше от стекла и внимательно следить за температурой и влажностью воздуха. В зимний период необходима подсветка.

Семена перца начинают прорастать при температуре 8...13 °C.

Оптимальная температура для роста и развития – 18...25 °C. С понижением ее до 13 °C растения прекращают рост.

Повышение температуры до 35 °C, а также недостаточная влажность воздуха и почвы вызывают угнетенность растений и сильное опадение цветков. От недостатка тепла перец особенно страдает на ранних фазах развития, а также в период бутонизации и цветения. В последнем случае губительны и резкие перепады температуры. Перец очень чувствителен к недостатку света: растения вытягиваются, цветки и завязи опадают. Растения особенно нуждаются в высокой интенсивности света в первой половине вегетации, когда закладываются цветочные почки. При высокой влажности воздуха на плодах появляется серая плесень, на листьях – мучнистая роса, а при недостатке влаги растения приостанавливают рост. Слишком сухой воздух также нежелателен. Перцы плохо переносят резкие колебания температуры воздуха и полив холодной водой. Перец очень отзывчив на органические и минеральные фосфорно-калийные удобрения, особенно в период плодоношения. Предпочитает удобрения, содержащие магний, однако, плохо переносит минеральные удобрения, содержащие хлор.









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::. прочитало: 145 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.