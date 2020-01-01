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::. Огурцы, перцы и помидоры в одной теплице (если в хозяйстве одна теплица) | Овощеводство
Огурцы, перцы и помидоры в одной теплице (если в хозяйстве одна теплица)
Садоводы-огородники выращивают рассаду перцев, томатов, позднее будет рассада огурцов и других тыквенных культур.
Куда же потом высаживать эту рассаду? Хочу поделиться своим опытом на этот счет.
В один из сезонов, когда садово-огородный участок у меня еще не был окончательно разработан, мне подарили рассаду огурцов неизвестного сорта, но в очень хорошем состоянии. Скорее всего, это был сорт Неросимый 40, отличающийся высокой устойчивостью к грибным заболеваниям и хорошо переносящий кратковременное похолодание. Подарок я с благодарностью принял, а высаживать, по существу, было некуда. Теплицы еще не было. Все это происходило уже в середине июня. Пришлось высадить среди кустиков картофеля, на гребневой грядке в южной стороне участка.
Огурцы плохо переносят пересадку, и рассадный способ не из лучших, но здесь все обошлось. Растения прижились и вегетировали в стелющейся форме. В качестве подсыпки применял плодородную, с нейтральной реакцией почвенного раствора землю из-под крапивы. Мною еще раньше отмечалось, что, если грядка с огурцами, по каким-либо причинам, размещалась вблизи (35-50 см) от невысокого травостоя, то лиановидные стебли огурца (часть из них) непременно уползут туда и развиваются лучше, чем на солнцепеке. И плоды там выглядят гораздо свежее. О значительном урожае не упоминаю, такая задача здесь не ставилась. Но то, что кусты картофеля создавали для огурцов рассеянный солнечный свет, а огурцы сохраняли своими длинными плетями и листьями влагу для картофеля, бесспорный факт. Вышеописанный случай натолкнул меня на мысль высадить рассаду перцев и помидоров с огурцами в одной теплице.
С учетом природно-климатических данных, районов выращивания, наличия различных укрывных материалов, строительных возможностей, и, конечно, активного труда самого огородника, можно создать необходимые условия для выращивания этих культур в одной теплице. Раздельно, безусловно, лучше, но мы сейчас обсуждаем вопрос "можно или нельзя", в принципе. То, что это можно, доказывает мой опыт такого выращивания в течение трех сезонов подряд, пока мы не соорудили другую теплицу, где сейчас выращиваем томаты совершенно отдельно, а перцы и огурцы в другой теплице. Но вернемся к основной, уже обозначенной в заглавии теме.

Чтобы убедиться, что способ совместного выращивания возможен, обратимся к публикациям опытных огородников по этому вопросу. "В прошедшем сезоне я сажал помидоры на площади 15 кв. м. В одном парнике только помидоры - 12 кв. м, в другом - помидоры (3 кв. м) вместе с перцем и огурцами. Везде урожай был хороший",- пишет Г.И. Лебедев, лауреат Всемирной ярмарки "Российский фермер" 1999 г. ("Садовод" № 44, 2000 г., стр. 5).
"Огурцы растут в основном ночью, когда происходит разложение органических веществ в листьях, и идет отток питательных веществ в плоды. Огурец - светолюбивое растение короткого дня. Короткий день ускоряет цветение, образование женских цветков, обеспечивает получение более раннего урожая...
Говорят, что нельзя сажать огурцы и помидоры, потому что для помидоров необходим сухой воздух и проветривание, а огурцам нужна влажность, и они боятся сквозняков. В своей практике я выращиваю эти два овоща в одной теплице. Огурцы стараюсь посадить в углу теплицы, чтобы не было сквозняков. Урожайность тех и других отличная" (Ю.Н. Ушаков, Московская область "Находки огородника", стр. 45).
"Огурцы любят тепло, свет и влагу. Они отлично развиваются между посадками высоких растений, например кукурузы, брюссельской капусты, помидоров и т.д." ("Энциклопедия садовода", 1989 г., стр. 162).
Как видим, опыты по совместному выращиванию этих культур есть. Обратимся к основным оптимальным показателям роста и развития каждого из этих растений.
Оптимальной температурой для огурца является +25°С...+30°С; влажность 75-80%, оптимальная рН=6,0-7,2. Для томата температура воздуха (днем) 25°С; влажность 45-60%, можно до 70%; для перцев и баклажанов условия выращивания такие же, как и для томатов. Надо принять во внимание и то, что перцы, и баклажаны, и томаты не переносят подсыхания почвы, и тут огурцы могут им оказать существенную помощь, в силу того, что это растение, по мере разрастания своих плетей, приобретает более или менее стелющуюся форму. В этом случае они играют роль мульчи, предохраняющей верхний слой почвы от пересыхания. Теперь уже все будет зависеть от того, как мы разместим рассаду этих растений в теплице.
И. Кривега, садовод-любитель
Газета «САДОВОД»
Продолжение следует




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::. прочитало: 423 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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