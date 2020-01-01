



::. Как разместить огурцы, перцы и помидоры в одной теплице | Овощеводство Продолжение. Начало статьи Как разместить огурцы, перцы и помидоры в одной теплице



Теплица у меня на участке расположена с севера на юг. Рассаду огурцов я размещаю на западной стороне, ввиду сложившегося рельефа участка и лесозащитной полосы. Это занимает у меня три метра по длине к северу, другие три метра отданы низкорослым штамбовым помидорам. Длина парника (теплицы) 6 метров, ширина 3 метра, высота до конька 220 см. Три продольных гребневых гряды шириной по 80 см каждая. Два тридцатисантиметровых прохода. Две двери: одна с южной стороны, вторая - с северной. Вторая гряда по всей длине служит для выращивания перца. Третья (с восточной стороны теплицы) занята высокорослыми помидорами по юго-западу, а вторая часть этой грядки, по северо-востоку,- сортами огурцов с длинными плетями (позднеспелыми).



Почему такое размещение?

Дело в том, что в нашей местности (юг Ленинградской области), каким бы пасмурным и дождливым ни был день, к 16.00 обязательно выглянет солнышко, и все мои устремления направлены на то, чтобы его лучи "лизнули", в первую очередь, помидоры, а также и перцы, и огурцы.

Восточная сторона участка очень холодная, даже кустарниковые ягодные растения растут и развиваются неважно. Что же получается с вегетацией вышеуказанных культур в самом парнике, теплице? В результате применяемых мною агроприемов внизу парника - очень тепло (для огурцов и, в определенной степени, перцев), а в средне-верхней - продувной ландшафт (для помидоров). Получается, примерно, двухярусный способ выращивания.

Огуречное растение светолюбивое, но, по сравнению с некоторыми другими растениями, менее требовательно к прямому солнечному освещению, ему нужен рассеянный солнечный свет. Более того, тепличный сорт Клинский и некоторые сорта китайского происхождения могут расти при меньшей интенсивности освещения, чем большинство сортов открытого грунта. Каждое из трех видов растений, по своему, требовательно к влажности и температуре почвы и воздуха в теплице. Я больше всего уделяю внимание именно температуре почвы, а также почвенному составу. Корни растений должны быть в тепле, прежде всего у огурцов, да и у остальных тоже. При пониженной температуре почвы корни этих растений не могут всасывать почвенный раствор, и для растений наступает, так называемая, физиологическая засуха. Рост растений приостанавливается, и они вянут. Нужен полив теплой (+25+27°С) водой. Утепленная почва обеспечивает и температурный режим воздуха в теплице, щадящий и стабильный, в отличие от разовых выбросов тепла от нагревательных приборов.

Биотопливо также задерживает холодное "дыхание" нижерасположенного глеевого грунта и высокостоящих грунтовых вод.

Следующий агроприем у меня направлен на то, чтобы улучшить тепловой режим этих растений - ведь они по своей природе теплолюбивы. Я всегда высеваю огурцы, а перцы и помидоры рассадой сажаю в теплицу.

Участок с теплицей от доминирующих (непрерывно дующих) холодных ветров защищен ветрозащитной полосой из елочек, шиповника, ирги; там же у меня посажен отдельной полосой и топинамбур.

Обычно я высеваю сорт Вязниковский 037, раннеспелый. Иногда в июне наступает длительное похолодание, что вызывает проблемы с опылением, да и пыльца стерилизуется, поэтому я отдаю предпочтение таким сортам, как Зозуля, Апрельский, Кукарача, то есть сортам с частичной партенокарпией. А, вообще, на первом месте у меня стоит сорт Родничок.

Имеет значение и посев (посадка). Грядка узкая (80 см), и огурцы высаживаются в шахматном порядке, с образованием равнобедренного треугольника со сторонами в 40 см.

Применение каменной мульчи и булыжников в теплице дает сохранение и постепенную (в отличие от металлических емкостей с водой) отдачу тепла в ночное время, и остужение воздуха в ней при сильном (до +40°С) солнечном обогреве теплицы. Две двери теплицы обеспечивают проветривание - для томатов; для огурцов и перцев нижняя половина второй двери заставляется пленочной рамой для защиты от сквозняков. Опять же надо признать, что движение воздуха до 1 метра в секунду должно быть. Это нужно и огурцам для

шевеления нижних усиков листьев, что способствует лучшему усвоению углекислого газа из воздуха. В тропиках, безусловно, такое движение есть. А мы устраиваем огурцам 100% парилку и очень этим довольны. Поступление СО 2 , в дополнение к тому, что поступает из почвы при разложении внесенного нами биотоплива (органики), обеспечиваю установкой в теплице небольших емкостей с разбавленным водой коровяком. Утром эти емкости закрываю крышками. Соседство томатов с перцами проблем не вызывает, это все признают. Уменьшает температуру в теплице от раскаленного воздуха и полив колодезной водой проходов между грядками (температура этой воды в летнее время не выше +8°С). Таким образом, создав усредненные условия выращивания этих трех культур, можно обеспечить их вегетацию в одной теплице. О выращивании томатов, огурцов и перцев, кроме уже указанных выше примеров, сообщает и Ю. Крушинский (Санкт-Петербург) в "ПХ" №5-98 на стр. 55. Там же описан его опыт с бутылками, наполненными водой (4 ведра на кв. м.), подвешенными и выполняющими роль калориферов. Так что, принцип совместного выращивания голословно отрицать не следует. А работа по выработке способов может совершенствоваться и расширяться.

А как же у меня с урожаем?

Огурцы: Вязниковский - 2,7 кг/м 2 , Зозуля F1 - 8 кг/мг, Апрельский F1- 12 кг/м 2 , Кукарача - 10 кг/мг, Родничок F1- 3,5 кг/мг. Томаты: Сибирский скороспелый - 3,5 кг с куста, Грибовский А-50 - 4 кг с куста, Фонтанка - 3,8 кг с куста, Солнечный - 3 кг с куста.

И. Кривега, садовод-любитель

Газета "САДОВОД"









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::. прочитало: 172 | автор: sadovod | Сегодня, 12:21 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.