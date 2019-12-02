Два парника у меня на участке

У меня на участке есть два парника размером 2,4x7x1,8 м (я их собрал из старых оконных рам), внутри которых расположил по 2 приподнятых грядки (1x7 м). В одном парнике выращиваю огурцы, грядки под которые готовлю с осени. На глубину 25-30 см укладываю перепревший навоз или другое биологическое наполнение (солома, трава, опилки, листья, кухонные отходы, рубленый тростник и т. д.). Часто использую составное наполнение, добавляя азофоску (2 столовые ложки на 1 м 2 ) и один стакан золы. Все это присыпаю грунтом с листовым перегноем.



Огурцы сею в мае сухими семенами на глубину 2 см. Вентиляцию произвожу путем снятия с крыши с южной стороны (парник двухскатный) двух крайних рам размером 1,2x1,4 м. Парники расположены с востока на запад. При вентиляции парника с огурцами стараюсь избегать сквозняков. Если ночи теплые, то верхние крайние рамы на место не устанавливаю - кроме вентиляции они обеспечивают прилет насекомых-опылителей.



На следующий год после огурцов высаживаю в этот парник на одну грядку томаты, на другую перцы и баклажаны. Вентиляцию произвожу по мере необходимости с помощью рам, форточек или торцевых дверей. Почву почти не удобряю - достаточно удобрений, которые вносились под огурцы. Единственное, что делаю - это вношу компостную землю и обязательно произвожу три подкормки минеральными удобрениями в течение вегетации томатов, баклажанов и перцев.

Кроме того, в июне высаживаю на открытые грядки томаты, перцы и баклажаны. Грядки оборудую в местах, защищенных от западных и северных ветров. Иногда получаются очень приличные урожаи. Хороший урожай в открытом грунте был собран и перцев сорта Ласточка.

Н. Дубов

Газета «САДОВОД»











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