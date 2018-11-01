



::. Зачем дно в теплице? | Овощеводство Зачем дно в теплице?

Признаюсь сразу, огромного садоводческого опыта у меня нет. Лишь два года, как мы заимели участок. Однако уже первое лето заставило меня заняться изучением земледелия. Что-то вычитывал в книгах, газетах, журналах, многое перенимал у соседей - опытных садоводов.

Теперь сам хочу поделиться с такими же начинающими коллегами, на мой взгляд, возможным опытом.

Речь пойдет о теплицах, тем более, сейчас их освободили от урожая, и наступает время ремонта и реконструкции.

А заставила меня заняться переделкой парника первой же осенью сама природа. Дело в том, что сад расположен на Посадниковом острове, это под Киришами. Все, кто там имеет участки, на себе испытали тяжесть возделывания этого грунта. Сколько бы тонн навоза, торфа, песка и других удобрений ни вкладывали, все словно проваливается под землю.

Итак, первый год, один парник, засуха. Вода в водоеме катастрофически исчезает, политые грядки в парнике и на грунте уже к утру становятся сухими.

Вот тут и начались мои хождения по соседям, изучение садоводческой литературы, раздумья.

В первую очередь я задался вопросом: как сократить потери воды и удобрений в теплице, повысить урожайность. А не сделать ли что-то типа дна? Поговорил с соседями. Действительно, такое практикуется, метод рекомендуют специалисты. Тогда вперед!

Сама технология проста: весной или осенью в парнике снять весь плодородный слой земли и сложить его отдельно в стороне, лучше всего на пленку или подобное покрытие. Затем глину, либо другую почву выкопать на штык лопаты и убрать с участка. Возможно два варианта устройства дна в зависимости от наличия строительного материала. Материалом служит старый рубероид, линолеум, пленка.

В одном случае они укладываются на дно во всю ширину и длину парника. Края пленки закладываются за нижние бревна и прибиваются реечками. Снаружи дно можно обложить старыми досками, металлическими листами и присыпать той же глиной.

Если же материала не хватает, можно применить другой способ: обложить дно под грядками, не снимая землю в проходах. Края пленки крепятся к нижним бревнам, в проходах выводятся на поверхность и крепятся досками.

Далее начинается закладывание в яму соломы, сена, навоза, торфа, песка и т.д. Все берется в зависимости от размеров парника. У меня две грядки длиной три метра и шириной восемьдесят сантиметров. Значит, на каждую вношу восемь ведер навоза, столько же торфа, три-четыре ведра песка, в любом количестве идет зола. Суперфосфат, мочевину, другие удобрения применять согласно советам специалистов. Все это сверху закрывается землей, рыхлится граблями, поливается водой, накрывается пленкой, рубероидом. Составленный нами компонент уже начинает "работать".

"А что это дает?" - спросите вы.

Прежде всего, удобрения теперь не исчезают бесследно. Даже весной за счет внутреннего тепла грядки значительно раньше готовы к посеву овощей. Намного продуктивнее начинает работать "парниковый эффект", в теплице даже в жаркие дни достаточно влаги, сокращается количество поливов, что важно при нехватке воды.

Еще одно преимущество я ощутил этим прохладным летом. В парниках без дна созревание овощей началось значительно позже, холод проникал в почву и задерживал рост. Я же начал собирать урожай на неделю-две раньше соседей. Помидоры успевали покраснеть на корню. Да и урожайность всех овощей оказалась намного выше, чем в обычных теплицах.

Валерий Бухаров

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 108 | автор: sadovod | Вчера, 11:06 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.