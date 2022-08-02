

::. Уход за огурцами в августе | Овощеводство / огурец / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ Уход за огурцами в августе

В августе при благоприятных условиях огурец одновременно наращивает листья, побеги, образует плоды. А наша задача создать эти благоприятные условия. Как и чем подкармливать огурцы в августе, как поливать огурцы в августе, как формировать кусты и когда снимать плоды огурцов?

Огурцы обладают большой побегообразовательной способностью. Если не формировать кусты огурца и не вести прищипку, огурцы быстро заполнят пространства теплицы, вследствие чего листья будут затенять друг друга и завязи, испарять большое количество влаги, а следовательно, и потреблять большое количество влаги вместе с элементами питания. Все это будет в ущерб плодообразованию.

Формирование пчелоопыляемых и партенокарпических сортов и гибридов огурца различно. У пчелоопыляемых женские цветки образуются в основном на боковых плетях, на них и образуются плоды, поэтому главный стебель прищипывают под 5-6 листом.

У партенокарпических сортов и гибридов женские цветки образуются на главном стебле и на побегах.

В основном в теплицах выращивают партенокарпические сорта и гибриды, на их формировании мы остановимся подробнее.

На главном стебле снизу прищипывают все побеги и завязи до третьего-четвертого настоящего листа. Этот участок называют зоной «ослепления». Но это мы уже сделали раннее. А побеги постоянно растут

Что с ними делать? Выше зоны ослепления до высоты 1 м – боковые побеги прищипывают над первым листом, оставляя при этом одну завязь. На высоте до 1,5 м прищипку делают над вторым листом, оставляя две завязи. Выше 1,5 м прищипку проводят над 3 или 4 листом, оставляя 3-4 завязи. Но на какой высоте и сколько завязей оставлять необходимо корректировать в зависимости от плотности посадок огурца и от количества образовавшихся завязей.

Но куст огурца в конце концов достигает перекладины. Существуют разные способы формирования куста огурца выше этого уровня. Я перекидываю куст через перекладину, а на побегах выше этого уровня оставляю 3-4 завязи. Удаляем также все отплодоносившие побеги, засохшие листья, можно удалить и усы за ненадобностью. Задача усов цепляться за что попало и удерживать куст. В теплицах кусты подвязаны, направлены по шпагату. А усы могут закручиваться вокруг отдельных побегов, листьев, затрудняя их работу.

Поливы

Поливы огурцам в теплице необходимы частые и обильные. Я провожу поливы через день, в дождливую погоду через день-два. Оптимальная температура поливочной воды должна бать равной температуре почвы или на 2-3 градуса выше. Но к концу августа при понижении температуры частоту поливов можно немного сократить. Высокая влажность воздуха, которая так необходима огурцам, при понижении температуры воздуха может провоцировать различные заболевания растений. В июле и начале августа я в основном произвожу поливы из лейки, а в конце августа чаще применяю капельный полив. При поливе влага должна пропитывать весь корнеобитаемый слой. В августе корни огурца уже заполнили всё пространство почвы в теплице и рыхление в этот период невозможно без повреждения корешков. Хорошим способом данного решения является мульчирование почвы. Мульча сдерживает испарение влаги, а при поливах не образуется корки на поверхности почвы.

Подкормки

Как мы уже говорили в августе огурец одновременно наращивает побеги, листья, образует плоды. А значит подкормки следует производить полным удобрением, включая азот.

В начале августа можно подкормить огурцы нитрофоской

На 10 л воды

Нитрофоски – 1 ст. ложка (15г)

Можно подкормить огурцы и древесной золой, это хорошее натуральное удобрение, которое содержит все необходимые элементы питания кроме азота. В случае подкормки огурцов древесной золой, необходимо провести подкормку и удобрениями, содержащими азот: раствором коровяка или азотными минеральными удобрениями.

Но необходимо следить за состоянием растения огурца. При недостатке того или иного элемента питания огурец сигнализирует об этом, а наша задача увидеть и предпринять необходимые меры.

Так при недостатке в почве азота листья приобретают светло-зеленую окраску, рост стеблей и побегов замедляется. У плодов верхняя часть сужена и часто загнута. А при избытке азота листья и стебли приобретают темно-зеленую окраску, активно растут, в ущерб плодоношению.

При недостатке фосфора, рост плетей замедляется, листья становятся мелкие, приобретают темно-зеленую окраску и быстро засыхают.

При недостатке в почве калия на нижних листьях появляется светлая кайма, а плоды сужены к плодоножке, очень похожи на грушу.

Если вы заметили подобные сигналы, необходимо срочно провести подкормку удобрением, содержащим недостающие элементы питания.

Плодоношение огурцов продолжается часто и в сентябре, если позволяют погодные условия. В конце августа можно повторить подкормку таким же раствором.

Сбор урожая

Культура огурца отличается одной особенностью: чем чаще собирают плоды, тем выше урожай.

На увеличение урожая работают не только плоды, которые созревают быстрее, но и своевременность сборов (через день). А если кто желает получить дополнительный урожай за счет сбора переросших огурцов, то это приводит к отмиранию новых завязей и естественно к потере урожая.







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Уход за огурцами в теплице в июле

Формирование партенокарпических и пчелоопыляемых сортов и гибридов огурца

Формирование огурцов в теплице

Необходима ли прищипка партенокарпических сортов огурцов

ПРИЩИПКА И ФОРМИРОВКА ОГУРЦА

::. прочитало: 594 | автор: sadovod | 3 августа 2022 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.