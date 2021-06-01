

::. Формирование партенокарпических и пчелоопыляемых сортов и гибридов огурца | Овощеводство / огурец Формирование партенокарпических и пчелоопыляемых сортов и гибридов огурца

Формирование партенокарпических гибридов отличается от формирования пчелоопыляемых огурцов. У пчелоопыляемых огурцов на главном стебле развиваются в основном мужские цветки, как мы их Называем пустоцветы, а на боковых побегах – женские. Поэтому, главный стебель пчелоопыляемых огурцов прищипывали над 5-6 листом. Партенокарпические сорта и гибриды имеют «женский» тип цветения, т. е. мужских цветов на таких раcтениях или очень мало, или вообще нет. Поэтому прищипывать такой стебель надо только после того, как он перерастет верхнюю проволоку у шпалеры. А чтобы было проще выполнить правила обрезки таких гибридов, мысленно разделим огуречную плеть от земли до верхней проволоки на шпалере на 4 зоны.

Затем в нижней части стебля (в первой зоне) в пазухах 2-4-го листа (примерно на высоте 20-30 см от земли) выщипывают все зачатки цветков и точки роста боковых побегов, не трогая листьев. Это делается для того, чтобы стебель в нижней части хорошо проветривался и не заболел прикорневой гнилью, а растение все свои силы направило на развитие верхней зоны плодоношения. Если этого не сделать, то боковые побеги заберут все питание на свое развитие.

Во второй зоне главного стебля, т. е. в следующих 4 узлах (примерно на высоте 80-90 см) боковые побеги прищипывают, оставляя там по одному огурчику и 1-2 листа.

В третьей зоне главного стебля (до высоты 130 см) в 3-4 узлах оставляют по 2 огурчика и столько же листьев. А в четвертой зоне (верхней части стебля) оставляют по 3 огурчика и 3 листа. Когда главный стебель дорастет до проволоки, плеть обматывают вокруг верхней проволоки 1-2 раза или привязывают шпагатом, дают отрасти 1- 2 огурчикам и 3-4 листикам и прищипывают точку роста. Затем побег, который появится из пазухи первого выше проволоки листа, срезают, а остальные 2-3 побега равномерно распределяют в пространстве. При этом желательно разместить их в шахматном порядке – один перебрасывать на правую сторону шпалеры, другие – на левую, что значительно улучшает условия освещения растений. Потом плети огурца, по мере их роста, постоянно прищипывают через каждые 50 см, каждый раз оставляя расти новый побег продолжения. При этом ни в коем случае нельзя допускать загущения растений, особенно в верхней части, у крыши. Но это общие правила формирования. У каждого высокорослого сорта и гибрида есть еще свои сортовые особенности, которые вносят в эти правила коррективы, иногда очень значительные. Именно поэтому не следует каждый год выращивать новые высокорослые сорта и гибриды. А купив семена незнакомого сорта, надо детально изучить все сведения по его формированию.

Несколько практических советов по формированию огурцов: с прищипкой боковых побегов у огурцов, особенно высокорослых, опаздывать нельзя. Прищипывать нужно только о самые верхушки (а вернее – точки роста), а не плети длиной 20-30 см, что серьезно травмирует растение; и листья, и побеги надо срезать острыми ножницами, а не выламывать, т. к. при этом образуются долго незаживающие раны. Делать это следует в первой половине дня, чтобы раны к вечеру подсохли; если растение образует много побегов с одними пустоцветами, не спешите их вырезать. Надо просто слегка подсушить грунт, тогда питательные вещества из этих побегов будут «перекачиваться» в плоды; при уборке урожая не стоит менять расположение взрослых верхних ветвей, особенно поворачивать их иначе. Это задача настолько для них трудная, что они начинают желтеть, перестают расти, плеть становится малоплодной; нужно еженедельно проводить вырезку пожелтевших и расположенных ниже зоны плодоношения листьев, оставляя до нее 2-3 листа. Все больные пожелтевшие листья подлежат немедленному удалению; срезая листья, нельзя оставлять пенечки, они могут замокнуть и вызвать развитие мучнистой росы.

В. Шафранский

Газета «САДОВОД»







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::. прочитало: 142 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.