Как правильно ухаживать за огурцами? Полезные советы по выращиванию огурцов!

В перечень необходимых мероприятий по уходу за всеми огородными культурами входят: подготовка почвы, посев, подкормки, поливы, прополки и т. д. Однако, каждая культура предъявляет свои особенности и требования к уходу. Огурцы – это одна из самых популярных культур у садоводов-огородников, но, чтобы получить богатый урожай хрустящих зеленцов, необходимо соблюдать несколько простых правил ухода, о которых мы сегодня и поговорим.

1. Выбор места посадки

Огурцы – теплолюбивая культура. По этой причине часто огурцы у нас в Ленинградской области выращивают в теплицах, где легче создать благоприятные условия растениям, но получить неплохой урожай можно и на грядках.

2. Подготовка почвы и посев

Перед посадкой обязательно нужно подготовить почву. Желательно подготовку почвы начинать с осени. Осенью вносят минеральные фосфорные и калийные удобрения, а также органику. Огурцы, в отличие от многих огородных культур положительно реагируют на внесение свежего навоза. Если навоза нет, то обязательно внесите в почву компост. Органические удобрения для огурца – залог богатого урожая.Оптимальная кислотность почвы для огурца рН 6,5-7,0. Если показатель рН ниже, то осенью под перекопку вносят известь или доломитовую муку. Осенью все удобрения заделываются в почву перекопкой на штык лопаты. Весной вносят минеральные азотные удобрения. Если осенью в почву не вносились никакие удобрения, то все удобрения вносят весной. При внесении удобрений под огурцы необходимо учитывать, что культуры отрицательно реагирует на высокую концентрацию почвенного раствора. Избыток удобрений недопустим. Огурцам нравится рыхлая, плодородная почва, которая хорошо пропускает воздух и влагу.

Посев семян огурца производят в самом конце мая или в начале июня. Важно знать – холодная почва ниже 15°С – одна из причин слабой всхожести семян. При температуре почвы ниже 10°С семена просто сгнивают в почве. Всходы погибают при температуре ниже 0°С

3. Регулярный полив

Огурцы требуют регулярного полива, особенно во время цветения и плодоношения. Пересушивание почвы недопустимо. Но важно следить за тем, чтобы вода была теплой и равномерно распределялась под корень растения. Оптимальная температура воды для полива должна быть равной температуре почвы или на 1-2°С выше. Избегайте переувлажнения почвы, иначе корни могут загнить.

4. Правильная подкормка

Поскольку огурцы отрицательно реагируют на повышенную концентрацию почвенного раствора, то с подкормками торопиться не следует. В почву уже внесены все необходимые элементы питания, этого должно быть достаточно на начальный этап вегетации. Но когда растения тронутся в рост, начнут активно набирать вегетативную массу, недели через 3 после всходов, можно начинать подкармливать растения. В начальный период вегетации, во время роста вегетативной массы растения в большей степени нуждаются в азоте. В этот период подкормить огурцы можно раствором коровяка (1:10), или раствором куриного помёта (1:20), или минеральными азотными удобрениями. В отличие от других огородных культур, подкормки растения огурца азотосодержащими удобрениями следует проводить до конца вегетации. Но с начала налива зеленцов в подкормки нужно включить калийные удобрения. Можно использовать для подкормок раствор древесной золы. Количество и содержание подкормок регулируют в зависимости от плодородия почвы, от количества внесенных удобрений перед посевом. Главное правило здесь – умеренность.

5. Формирование куста

Для повышения урожая рекомендуется формировать кусты огурца, но об этом мы поговорим отдельно.

6. Защита от болезней и вредителей

Регулярно осматривайте листья растений на предмет появления признаков заболеваний или насекомых-вредителей. При первых признаках поражения обработайте кусты соответствующими препаратами, соблюдая инструкцию производителя.

Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вам вырастить крепкие здоровые огурцы, которые порадуют вас своим вкусом и количеством собранного урожая!

Г. Соколов











