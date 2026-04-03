

Как посадить и вырастить укроп у себя на даче

Укроп – одна из самых популярных ароматных трав, которая отлично дополняет блюда и придаёт им особый вкус и запах. Если вы хотите иметь свежую зелень под рукой круглый год, то посадите укроп самостоятельно! В этой статье мы расскажем вам всё о том, как правильно сеять семена укропа и ухаживать за ним, чтобы получить богатый урожай.

Шаг 1: Подготовка почвы

Для выращивания укропа необходимы почвы хорошо окультуренные, плодородные, некислые и незасоленные. Укроп светолюбивое растение, при затенении листья бледнеют, ослабляются стебли, в культуре снижается количество эфирных масел, происходит накопление нитратов.

Почву, как, впрочем, и под любые овощные культуры лучше готовить с осени. Осенью под перекопку вносят 2–4 кг перегноя или компоста, по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия на 1 кв м. Весной вносят азотные минеральные удобрения 1 чайную ложку карбамида на 1 м кв. И будьте осторожны, при избытке азотных удобрений, особенно в затененных местах, укроп склонен к накоплению нитратов. Если минеральные удобрения вы не применяете, то увеличьте количество органических удобрений раза в 1,5, и добавьте древесной золы 100–200 г на м. кв.

Шаг 2: Когда сеять

Укроп – растение холодостойкое. Всходы переносят заморозки до - 5°С. А всходы прорастают при температуре +3°С. Поэтому сеять укроп можно в самые ранние сроки, как только сойдёт снег и почва будет готова к посеву. А далее можно сеять укроп всё лето с некоторым интервалом, чтобы иметь до осени свежую зелень. Укроп можно сеять и под зиму, при этом семена стратифицируются в зимнее время, и раньше прорастают, а урожай можно получить на 2 недели раньше, чем при весеннем посеве.

Шаг 3: Посев семян

При посеве укропа под зиму семена сеют сухими, при весеннем посеве можно сеять семена сухими, но лучше намоченными в течение двух суток, с периодической сменой воды. Семена укропа иногда сеют сплошным способом: рассыпают равномерно, заделывают неглубоко рыхлением и поливают. Но я предпочитаю посев укропа рядками, при посеве укропа рядками легче бороться с сорняками, производить поливы. Бороздки нарезают на расстоянии 20–25 см, глубиной 2 см, проливают водой, как только влага впитается, сеют семена и присыпают влажной почвой. Важно, чтобы почва при прорастании семян не пересыхала, для этого можно посевы накрыть старой полиэтиленовой плёнкой, но снять её необходимо при появлении первых всходов. Иначе под солнечными лучами под плёнкой всходы попадут в неблагоприятные температурные условия.

Шаг 4: Уход за растениями Укроп требует удаление сорняков, регулярного полива, особенно во время роста. Не допускайте пересыхания почвы, но избегайте чрезмерного увлажнения. Если почва плодородная, хорошо заправленная, то дополнительных подкормок не понадобится, если почва бедная, то можно сделать одну подкормку полным удобрением.

Шаг 5: Сбор урожая

Как только у растения появятся четыре листа и более, вы можете начинать собирать урожай. Используйте ножницы, чтобы аккуратно обрезать листья растений. Выращивание укропа – это не только полезное занятие, но и возможность всегда иметь под рукой свежие пряности для приготовления любимых блюд. Следуя нашим рекомендациям, вы сможете насладиться вкусом домашнего укропа уже через несколько недель после посадки! Пожалуйста, поделитесь своими успехами и вопросами по выращиванию укропа в комментариях ниже. Будем рады услышать ваши истории и советы!

Виктор Сазонов













