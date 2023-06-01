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::. Посев укропа можно производить с интервалом 7-10 дней | Овощеводство / укроп
 Посев укропа можно производить с интервалом 7-10 дней
Укроп - одна из наиболее любимых в питании человека культур. Удивительно, но ежедневное потребление его в небольших количествах не может надоесть. Поэтому его широко выращивают практически повсеместно.
Выбор места для посева
К УСЛОВИЯМ СРЕДЫ укроп весьма требователен. Ему необходимы почвы хорошо окультуренные, с высоким плодородием, некислые и незасоленные. На плодородных почвах подкормок укропу не потребуется.
Для этих целей под перекопку осенью вносят 2-4 кг перегноя или компоста, по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия.  на 1 кв м. Если вы не применяете минеральных удобрений на своем участке, то весной в почву внесите древесную золу, 100-200 г на 1 кв м в золе содержатся калий, фосфор и все необходимые микроэлементы. Конечно, для нормального развития укропа необходим азот. Но с внесением азотных удобрений будьте аккуратны. Культура отличается сильным накоплением нитратов, особенно при избытке азота в почве.
Укроп -   светолюбивая культура. При затенении происходит побледнение окраски листьев, ослабление стебля, снижение количества эфирных масел.
Кроме того, одной из причин накопления нитратов является затенение.
Возможно выращивание укропа и в качестве уплотнителя с другими культурам, которые не могут сильно затенять друг друга. Можно выращивать укроп и в теплицах, но выращенный в теплицах укроп бывает менее пахучим.
Хорошими предшественниками укропа являются горох, капуста ранняя, огурцы, помидоры, недопустимыми – морковь и сам укроп.
Сроки посева
Растения укропа холодостойки. Всходы начинают появляться при температуре от +3°С и переносят заморозки до минус 5°С.  Поэтому сеют его рано, как только сойдет снег. Посев можно производить с интервалом 7-10 дней, и тогда мы получим зеленый укропный конвейер в течение всего сезона. Как основную культуру укроп можно сеять дважды; второй посев – в первой декаде июля.
Семена укропа сухими можно сеять и под зиму, при этом семена стратифицируются в почве, раньше прорастают на почве пропитанной талой водой, на освещенных солнцем и прогреваемых участках, а урожай можно получить на 2 недели раньше, чем при весеннем посеве.  Оптимальная температура для прорастания -15-18 °С, а для роста зелени -18-22 °С.
Посев
Семена относятся к мелким, масса 1000 шт. составляет 1,5-2,5 г. Всхожесть семена укропа сохраняют 2-3 года. Подготовка семян укропа к посеву в весенний и летний периоды аналогична подготовки к посеву семян моркови.
Сеют укроп сплошным способом, когда семена равномерно рассыпают по поверхности почвы и обильно поливают; и рядками, для этого делают бороздки глубиной 1-2 см, проливают их теплой водой, затем бороздки слегка посыпают золой и сеют не загущая семена, Затем бороздки засыпают и слегка уплотняют для лучшего соприкосновения семян с почвой. Очень важно, чтобы после посева почва была постоянно влажной, но не переувлажненной.
Я весной приезжаю на дачу только по выходным, и чтобы сохранить тепло и влагу накрываю посевы старой полиэтиленовой пленкой. Если погода стоит солнечная, то дней через 7, прежде чем появятся всходы, пленку необходимо снять, т. к. в жаркий солнечный день молодые всходы могут не перенести высоких температур под пленкой.
В заключении хочу еще раз напомнить, что Культура отличается сильным накоплением нитратов, особенно при избытке азота в почве, затенении и нарушениях в агротехнике. Больше нитратов сосредоточено в стеблях, меньше - в листьях.
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::. прочитало: 101 | автор: sadovod | 15 июня 2023 | Комментариев 0 |
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