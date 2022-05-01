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::. Свекла: от посева до урожая | свекла / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
Свекла: от посева до урожая
Еще у древних римлян свёкла считалась одним из любимых блюд, они употребляли в пищу и корни и листья, предварительно вымоченные в наперчённом вине.
Сейчас свекла одна из любимых огородных культур у наших садоводов. Но чтобы получить хороший урожай, необходимо прежде всего подобрать место для посева, правильно произвести посев, своевременно производить подкормки, поливы и вовремя собрать урожай. Обо всем этом наше видео.
Выбор места
Для свеклы подходит рыхлая суглинистая почва. Плохо свекла растет на песчаных, супесчаных и на кислых почвах. Оптимальная кислотность почвы для свеклы pH 6,5-7,0. Отношение к свету у свеклы не самое высокое. Свекла любит освещенные места, но может расти и в полутени. Лучшие предшественники для свеклы - капуста, морковь, огурец, томат, лук и картофель.
Свекла способна выносить повышенную концентрацию почвенного раствора, и плохо развивается при недостатке азота и калия. Из микроэлементов особо отзывчива на молибден, медь и марганец.
Подготовка почвы
Подготовку почвы под посевы свеклы начинают с осени.
Осенью под перекопку вносят 4-5 кг органических удобрений (перегной или компост), свежий навоз под свеклу не вносят. Из минеральных удобрений под осеннюю перекопку вносят 15-20 г суперфосфата и 20-25 г хлористого калия на 1 м2. Удобрения рассыпают по поверхности почвы, затем почву перекапывают на штык лопаты. Весной вносят азотные удобрения 10-15 г карбамида или аммиачной селитры на 1 м кв. и желательно стакан золы на 1 м кв. В золе содержатся все необходимые макро и микроэлементы, кроме азота. Почву весной перекапывают на пол штыка лопаты. Если осенью почва не обрабатывалась, то все удобрения вносят весной, почва перекапывается на штык лопаты.
Посев
Посев свеклы у нас в Ленинградской области лучше производить в середине или во второй половине мая. Свекла холодостойкая культура, переносит заморозки до –2оС, но подмораживание приводит к дальнейшей цветушности растения, конечно в ущерб урожаю. А прорастать семена начинают при температуре +5оС.
Сеют семена свеклы рядками, расстояние между рядками - 30-35 см. Нарезают бороздки глубиной 3 см хорошо проливаются водой. При посеве свеклы желательно применить припосевное внесение удобрений - внесение удобрений в посадочные бороздки по 2 г на м кв. азотных, фосфорных и калийных, причем из калийных можно применять хлористый калий. Свекла не реагирует отрицательно на хлор и как мы говорили на повышенную концентрацию почвенного раствора. Затем производят посев с интервалом 3-4 см. Глубина заделки семян - 2-3 см. После посева землю прикатывают. Для ускорения прорастания семена можно предварительно замочить на день – два. После замачивания семена просушивают и приступают к посеву. Для получения более раннего урожая свеклу выращивают рассадным способом. Семена на рассаду высевают за 20-30 дней до высадки ее в открытый грунт (конец апреля - начало мая).
Прореживание
Но с каким бы интервалом мы не сеяли семена свеклы, прореживать все-равно её придется. Семена свеклы представляют собой соплодия. Из одного соплодия свеклы образуется от 3 до 5 растений. Кстати, прореженные неповрежденные сильные всходы свеклы можно посадить отдельно рядками. Молодые растения свеклы легко переносит пересадку. Такое прореживание можно сделать в фазе двух настоящих листьев, а еще через пару недель делают второе прореживание, и оставляют самые сильные растения на расстояние друг от друга до 8 см.
Подкормки
А теперь поговорим о питании свеклы и о подкормках.
Требования свеклы к элементам питания и их соотношению меняются на протяжении всего периода вегетации. В первой половине свекла наращивает листья, а для этого ей в большей степени нужен азот.
А вот во второй половине периода вегетации азот также будет способствовать нарастанию листового аппарата, но нарастание это будет происходить уже в ущерб формированию корнеплодов. Поэтому в этот период азотные подкормки прекращают полностью.
Во второй половине вегетации для нарастания корнеплодов в большей степени требуется калий. При недостатке калия листья начинают желтеть, а корнеплоды задерживаются в росте.
Требования к фосфорному питанию продолжается на протяжении всего периода вегетации.



Соответственно и подкормки проводят согласно этим требованиям
Подкармливать свёклу можно дважды: первую подкормку делают после второго прореживания. На 1 м кв. дают по 10 г азотных, фосфорных и калийных удобрений и вторую - к моменту смыкания ботвы в рядках по 15 г/м кв. фосфорных и калийных. Вторую подкормку можно провести древесной золой. На 10 л воды стакан золы. Перемешать, и не дожидаясь, пока нерастворимые компоненты осядут, производят полив.
Уход заключается в своевременных поливах, прополках, рыхлениях, рыхление особенно необходимо после полива или дождя, при этом старайтесь не повреждать листья, каждый оторванный лист ведет к частичной потере урожая. Свекла хорошо отзывается на поливы по листьям. При засухе листья начинают подвядать, а корнеплод грубеть.
За 3-4 недели до уборки поливы свёклы полностью прекращают, чтобы улучшить вызревание корнеплодов.
Урожай
Уборку свеклы производят до наступления первых заморозков. Подмораживание свеклы приводит к потере вкусовых качеств и становится непригодна для хранения. Но если стоит теплая погода, то торопиться с уборкой не следует. Основную массу корнеплод набирает в конце августа и в сентябре.
Свеклу убирают в сухую погоду. На садовых участках подкапывают вилами и вытаскивают корнеплод. Обрезают, оставляя черешок 1 см, подсушивают и убирают на хранение или потребляют в пищу.
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::. прочитало: 171 | автор: sadovod | Вчера, 08:37 | Комментариев 0 |
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