





::. Питание столовой свеклы | Овощеводство / свекла Питание столовой свеклы

Свекла столовая. На плодородных почвах а под культуру достаточно одних минеральных удобрений; на малоплодородных вносят 2-3 кг/м 2 перегноя и 3-4 кг/м 2 компоста, 0,5 кг/м2 извести. На торфяниках вносят 35 г/м 2 аммиачной селитры, 15 г/м 2 суперфосфата, 12 г/м 2 сульфата калия; на дерново-подзолистых дают соответственно 35, 15 и 30 г/ м 2 . Полезно внесение сульфата магния в дозе 20 г/м 2 . На супесях и суглинках рекомендуется в основную заправку 17-26 г/м 2 аммиачной селитры, 15-23 г/м 2 суперфосфата, 21-32

г/м 2 сульфата калия. Семена при посеве полезно смешивать с суперфосфатом - 7,5 г/м 2 .

Свекла способна выносить повышенную концентрацию солей в почве, но не переносит низкого содержания азота и калия. Она накапливает молибден, отзывчива на медь и требовательна к марганцу.

В целом питание свеклы очень похоже на питание моркови, но последней с момента всходов требуется больше азота. На 1 кг продукции свекла может выносить 2,7 г азота, 1,5 г фосфора, 4,3 г калия.

Свеклу подкармливают дважды: после прореживания и к моменту смыкания ботвы в рядках. Первый раз дают по 10 г/м 2 трех удобрений, второй- 10г/м 2 азотных и по 15 г/м 2 фосфорных и калийных.

При нарушении питания некоторые корнеплоды (морковь, редька, свекла) способны поглощать вредные элементы. Это необходимо учитывать в экологически неблагоприятных зонах. Более мелкие корнеплоды свеклы и средних размеров моркови накапливают меньше нитратов при разных режимах питания,

Э. Феофилов, засл.

агроном России

Газета "САДОВОД"





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::. прочитало: 144 | автор: sadovod | 17 августа 2020 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.