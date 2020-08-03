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::. Питание цветной капусты | Овощеводство / капуста
Питание цветной капусты
Оптимальное количество питательных веществ для цветной капусты такое же, как и для томатов. На 1 кг продукции может выносить 8,4 г азота, 2,8 г фосфора, 8 г калия. Под нее вносят 5-8 кг/м2 навоза или 10-15 кг/м2 компоста. В последний можно добавлять золу. Недостаток пищи ухудшает образование соцветий-головок. Переносит повышенное содержание солей в почвенном растворе. Для качественной продукции обязательно внесение в почву бора и молибдена.
В основном минеральном удобрении должно быть по действующему веществу (г/м2): азота - 8, калия - 24, фосфора - 10, магния - 5.
Подкормки начинают после высадки и заканчивают с началом образования соцветий, их может быть 3-4 (по 15 г/м2 аммиачной селитры и столько же сульфата калия). При низкой температуре почвы в момент посадки полезно внести в лунку суперфосфат. Микроэлементы можно дать и в подкормочном растворе: 5 л/м2 - 2,5 г марганца, 0,5 г бора и 0,25 г молибдена.
Э. Феофилов, засл. агроном России
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::. прочитало: 95 | автор: sadovod | Вчера, 00:10 | Комментариев 0 |
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