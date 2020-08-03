|Питание цветной капусты
Оптимальное количество питательных веществ для цветной капусты такое же, как и для томатов. На 1 кг продукции может выносить 8,4 г азота, 2,8 г фосфора, 8 г калия. Под нее вносят 5-8 кг/м2 навоза или 10-15 кг/м2 компоста. В последний можно добавлять золу. Недостаток пищи ухудшает образование соцветий-головок. Переносит повышенное содержание солей в почвенном растворе. Для качественной продукции обязательно внесение в почву бора и молибдена.
В основном минеральном удобрении должно быть по действующему веществу (г/м2): азота - 8, калия - 24, фосфора - 10, магния - 5.
Подкормки начинают после высадки и заканчивают с началом образования соцветий, их может быть 3-4 (по 15 г/м2 аммиачной селитры и столько же сульфата калия). При низкой температуре почвы в момент посадки полезно внести в лунку суперфосфат. Микроэлементы можно дать и в подкормочном растворе: 5 л/м2 - 2,5 г марганца, 0,5 г бора и 0,25 г молибдена.
Э. Феофилов, засл. агроном России
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»