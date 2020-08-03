Питание краснокочанной капусты

Краснокочанная. Имеет повышенную потребность в элементах питания. Дозы навоза под эту капусту в зависимости от почвы -

3-6 кг/м 2 , перегной лучше давать в лунки при посадке(0,8-1 кг), а помет - вносить с торфом (6,3 кг/м 2 ). Капуста хорошо отзывается на все основные удобрения, включая повышенное количество магниевых. Обязательно наличие в почве бора, меди, цинка, молибдена, кобальта. Пригодны все виды известковых материалов (от 0,2 до 0,8 кг/м 2 ) под предшествующую культуру или перед посадкой.

Краснокочанная капуста выносит гораздо больше питательных элементов на единицу продукции, чем белокочанная: 6 г азота, 1,7 г фосфора, 7 г калия, 6 г кальция на 1 кг. В основную заправку вносят 40 г/м 2 аммиачной селитры, 15 г/м 2 суперфосфата, 25 г/м 2 калийного удобрения. Пригодны аммиачная селитра, мочевина, любые калийные удобрения, суперфосфат, сульфат магния. Нормы азота и калия - ниже, чем под белокочанную капусту.

Первую подкормку дают через две недели после посадки, вторую - при усиленном росте листьев. Дают полное минеральное удобрение или растворы органических удобрений.

Э. Феофилов, засл. агроном России

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