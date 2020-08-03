Питание белокочанной капусты

Кислые почвы для капуст не подходят, но известкование нужно умеренное. Чувствительность к диапазону кислотности является умеренной и слабой: у брюссельской - до 1,О рН, у цветной-до 1,1 рН, у белокочанной - до 1,5 рН. Хорошо отзываются на известкование только брюссельская и цветная капусты.

Рассадная смесь должна быть достаточно рыхлой и может состоять из торфа, дерновой земли, перегноя, крупного речного песка с добавлением 3 г/л комплексного минерального удобрения. Подкормки рассады можно начинать с появления первого листа и повторять при необходимости через две недели преимущественно азотным удобрением.

Белокочанная. Отличается большим поглощением элементов питания, наиболее интенсивно усваивает их в течение месяца с начала образования кочана. При недостатке питательных элементов сильно обедняет ими почву. От вносимых удобрений использует: азот на 60%, фосфор на 10%, калий на 40%; много потребляет кальция и магния, требовательна к бору, накапливает йод и молибден, отзывчива на медь.

Наряду с органикой в почве должно быть достаточно минерального азота. На высокоплодородных почвах можно давать в заправку только одни минеральные удобрения. Последние ускоряют созревание по сравнению с навозом, из которого капуста усваивает 20% азота, 50% фосфора и 70% калия.

Чем больше в рассаде будет азота по сравнению с калием, тем скорее завяжутся кочаны. Азот усиленно поглощается до начала кочанообразования, затем наступает очередь калия. При усиленном разрастании кочана необходимо постоянное наличие в почве фосфора. Наилучшее его усвоение происходит при температуре почвы от 16 до 22°С. Калийное удобрение в начале завязывания кочана значительно понижает накопление нитратов.

Раннеспелая капуста выносит на 1 кг продукции 1,5 г азота, 1 г фосфора, 2,2 г калия.

В основную заправку дают 10-15 кг/м 2 органики на бедных почвах и по 8-10 кг/м 2 , на среднеплодородных. С осени вносят

З0-40 г/м 2 суперфосфата и 40-50 г/м 2 калийного удобрения, весной - 50-60 г/м2 аммиачной селитры. При достаточных дозах органики в подкормках нет необходимости. В других случаях дают первую подкормку после укоренения растений полным удобрением, вторую - при интенсивном росте листьев - азотом и калием, третью - в период завязывания кочана – калием.

Э. Феофилов, засл. агроном России









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