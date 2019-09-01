Все про удобрения для овощных культур

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Сбалансированное питание овощных культур связано с использованием микроэлементов, а, следовательно, удобрений, их содержащих. Наибольшую известность имеют: из борных - борная кислота (17%) и бура (11 %); марганцевых - сульфат марганца (до 24%) и марганцевый шлам (до 15%); медных - сульфат меди (до 26%) и пиритные огарки (0,4%); цинковых - сульфат цинка (22%); молибденовых - молибдат аммония (до 54%); кобальтовых - сульфат кобальта (до 21%); йодных - йодистый калий (до 75%).

Трудно переоценить значение сложных (комплексных) удобрений для применения в открытом и защищенном грунте. В них содержится от двух и более питательных элементов. Повсеместно продолжает оставаться универсальным удобрением древесная зола, в которой имеется около трех десятков питательных веществ (кроме азота), с преимущественным содержанием калия и фосфора. Многие минеральные удобрения, не считающиеся сложными, кроме основного элемента содержат серу: сульфаты калия, магния, цинка, меди, марганца, железа, кобальта. В состав ряда комплексных удобрений входят (отдельно или по два-три) микроэлементы: бор, марганец, молибден, цинк, медь, йод, кобальт. Железо поступает в растения из сульфата и сульфита, лимоннокислого и хелата.



По два элемента содержат: калийная селитра (азот - 13%, калий - 46%), аммофос (азот- 12%, фосфор - 46%), диаммофос (азот - 20%, фосфор - 52%), нитроаммофос (азот и фосфор по 24-25%). По три элемента имеют: нитрофоска (по 12% азота, фосфора и калия), нитроаммофоска (по 16% всех элементов), карбоаммофоска (до 24% азота, до 21% фосфора и до 16% калия). Все эти удобрения (кроме калийной селитры) при растворении дают небольшой осадок, а при внесении их в основную заправку начинают действовать через некоторое время.



Особую группу сложных удобрений составляют растворины. Они содержат разные количества азота, фосфора и калия: азота - от 10 до 20%, фосфора - от 5 до 40% и калия - от 6 до 20%. Одна форма растворина содержит еще 6% магния. Преимуществом всех растворинов является полная растворимость и немедленное действие элементов. Но применять их можно только в подкормках, меняя формы в различные периоды вегетации культур (в основном тепличных) по причине несбалансированности элементов питания. Недостатком растворинов является также отсутствие в их составе серы, без которой растения чувствуют себя угнетенно. Поэтому их применение должно сопровождаться внесением в тепличные грунты органики и сульфатов калия и магния.

Минеральные удобрения в гранулированной форме растения используют гораздо лучше, в этом случае уменьшаются потери питательных веществ от поглощения почвой и излишнего увлажнения. Гранулированные удобрения лучше хранятся, кроме аммиачной селитры, которой для сохранности нужен сухой воздух.

Эффективность удобрений для скороспелых культур (не только в подкормках, но и в предпосевном внесении) будет выше, если давать их в растворенном виде. Но это возможно только на небольших площадях, так как связано со значительными трудозатратами.

В заранее составляемые грунты для тепличных культур можно вносить коровий и конский навоз, птичий помет, известковые материалы и золу. При использовании свежих грунтов лучшими компонентами для заправки будут тонкомолотый мел, просеянная зола, аммофосы, нитрофоски, суперфосфат, сульфаты калия и магния, аммиачная селитра. В подкормочных растворах под корень следует применять аммиачную и калийную селитру, сульфаты калия, магния, цинка, меди, марганца, борную кислоту, молибдат аммония, нитрат кобальта, йодистый калий, хелат или цитрат железа, профильтрованный настой древесной золы. Для внекорневых подкормок подходят мочевина, калиевая и кальциевая селитра, сульфат магния, растворы микроудобрений, растворины.



В предпосевной химической обработке семян овощных культур применяют калийную селитру, суперфосфат, микроудобрения. Клубни картофеля перед посадкой опудривают суперфосфатом и золой. К глиняной болтушке для обработки корней рассады капусты при высадке добавляют фосфорное и калийное удобрение.

Для огурцов и томатов используют также формы медленно и длительно действующих удобрений (магнийаммонийфосфат, формальдегидмочевина и др.). Их преимущество состоит в том, что составляющие элементы постоянно присутствуют в грунте в течение вегетации, и корни могут поглощать их в нужном количестве.

В стандартном наборе удобрений под все овощные культуры всегда желательно учитывать предпочтения отдельных культур к формам того или иного удобрения, чтобы оптимизировать процессы их жизнедеятельности и максимально увеличить отдачу урожая.

Э. Феофилов, засл. агроном России















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::. прочитало: 49 | автор: sadovod | Сегодня, 17:29 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.