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::. Питание моркови | Овощеводство / морковь
Питание моркови
Морковь. Отличается медленными темпами поглощения питательных веществ. После всходов она нуждается в азоте и фосфоре. С семенами желательно внесение гранулированного суперфосфата по 5 г/ м2. С момента образования корнеплодов повышается потребность в фосфоре и калии, усиливается их вынос из почвы. Избыток азота отрицательно сказывается на сроках и величине продуктивности. Из почвы морковь использует до 80% азота, до 50% фосфора, до 55% калия. На 1 кг продукции ей требуется азота 2,4 г, фосфора - 1-2 г, калия - 3,0-3,9г.
При слабых всходах необходима подкормка мочевиной - 1,0-1,5 г/л; в фазе 3-4 листьев - азофоской - 3 г/л. После прореживания растений рекомендуется подкормка азо- или нитрофоской (3 г/л) с добавкой 0,3 г/л сульфата магния и 0,2 г/л бора. Можно дать и медь, на которую морковь хорошо отзывается на торфянистых почвах. Аммиачная селитра снижает устойчивость моркови к вредителям. В зависимости от почв и состояния растений за вегетацию можно дать четыре подкормки и более.
В основную заправку на легких и средних почвах вносят 8-14 г/м2 азотных, 10-18 г/м2 фосфорных и 10-21 г/м2 калийных удобрений. Пастернак. Культура хорошо удается при внесении под предшественника 4-5 кг/м2 органики. Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить с осени, так как при посеве по внесенным удобрениям может происходить ухудшение качества корнеплодов. Подкормки проводят невысокими дозами (20 г/м2). В первой подкормке дают азот и калий, во второй - один калий. Соотношение элементов питания в среднем должно быть: N:Р:К= 1:0,45:1,2. Пастернак накапливает кальций, поэтому под эту культуру вносят известь.
Э. Феофилов, засл. агроном России






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::. прочитало: 206 | автор: sadovod | 14 августа 2020 | Комментариев 0 |
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