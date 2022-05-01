









::. Что и как посеять в мае, чтобы урожай порадовал | Овощеводство Что и как посеять в мае, чтобы урожай порадовал

В конце апреля и начале мая сеют холодостойкие культуры, те, что выдерживают небольшие заморозки, а их семена начинают прорастать при низких температурах. В самом конце мая и в начале июня приступают к посевам теплолюбивых культур. Так с чего начинать?

Посев редиса на участке можно проводить сразу после схода снега, не дожидаясь прогрева почвы.

Да и посеять его надо пораньше, чтобы урожай собрать до конца июня. Редис - растение длинного дня. Именно при длинном световом дне растение быстро формирует репродуктивные органы, т. е переходит к цветению, конечно, в ущерб образования корнеплодов. Всходы редиса устойчивы к весенним заморозкам и легко переносят кратковременное воздействие отрицательных температур до – 3-4°С.

Из-за слаборазвитой корневой системы редис нуждается во внесении удобрений даже на плодородных почвах. Свежий навоз под редис не вносят. Оптимальная кислотность почвы - рН: 6,5 – 7

А лучшие предшественники - любые овощные культуры, кроме крестоцветных (капустных).

Редис плохо выносит затенение и совершенно не переносит загущения. Сеют семена редиса на расстоянии 5-6 см друг от друга на глубину 1,5-2 см.

Расстояние между рядками 15-20 см.

Горох – растение длинного светового дня, плохо переносит затенение. Горох можно сеять в течении мая и даже в начале июня, но пониженная температура во время прорастания семян благоприятно действует на развитие корневой системы, поэтому горох лучше посеять пораньше, как только настает готовность почвы. Под горох отводят солнечные участки не переувлажненные и с нейтральной или слабощелочной реакцией почвы, где pH в пределах 6,5,-7,4. Кислые почвы для гороха непригодны.

Лучшие предшественники гороха: огурец, томат, капуста, картофель, корнеплоды. Неприемлемые - бобовые культуры. Осенью под перекопку вносят от 4 до 6 кг компоста или перегноя, 30 г суперфосфата и 20 г. сульфата калия на 1 кв м. Весной по 10 г карбамида на 1 кв. м.

В подготовленной почве делаются бороздки на расстояние друг от друга 20 см, глубиной около 4 см. Проливают водой и сеют семена на расстоянии 6-8 см друг от друга.

НЕВЫСОКИЕ требования моркови к теплу позволяют высевать ее ранней весной. Семена прорастают уже при температуре почвы 4-5°С.

Всходы моркови выдерживают заморозки до -3-4°С, поэтому семена можно высевать сразу после того, как оттает почва. Морковь хорошо растет на легких супесчаных и суглинистых почвах с нейтральной реакцией, где рН от 6,3 до 7,5. Морковь светолюбивое растение для неё подбирают такое место, которое хорошо освещается в течение всего дня.

Хорошими предшественниками для моркови являются - ранний картофель, томат, лук, огурец и капуста.

Морковь хорошо отзывается на внесение древесной золы, внесенной в почву перед посевом (100-150 г на 1 м ?). Из органических удобрений вносят торф, перегной 5-6 кг на м кв. Свежий навоз под перекопку не вносят. Из минеральных осенью вносят суперфосфат и сульфат калия (по 30 г/м ?) весной аммиачную селитру (20 г/м ?).

Посев производят в подготовленные бороздки глубиной 2 см, Расстояние между бороздками - 20-25 см. Морковь прорастает долго, поэтому вместе с ней высевают несколько семян таких культур как салат, редис, которые взойдут быстро и обозначат место посевов, что позволит начать уход, а именно рыхление, борьбу с сорняками еще до всхода основной культуры.

Как только сойдет снег, можно сеять салат листовой, салат начинает прорастать при температуре +5оС, выдерживает заморозки до -3-5°C. Салат светолюбив, плохо реагирует на кислую почву, оптимальная кислотность в интервале pH 6,5-7,2. Хорошо отзывается на свежее известкование, а также на свежий навоз. Под перекопку осенью вносят не менее половины ведра перегноя или навоза 40 г суперфосфата и 15-20 г сульфата калия на 1 м2. Весной 10 г карбамида или аммиачной селитры на 1 м кв. При весенней посадке ранней весной почву разрыхляют, делают неглубокие борозды с интервалом 20-25 см, проливают их водой и высевают семена, заделывая на глубину около 1 см.

Укроп – культура холодостойкая, его семена начинают прорастать при 3-5°градусах, переносит заморозки до -3°С. Укроп требователен к свету. При недостаточном освещении растения развиваются медленно, и снижается ароматичность листьев. Культура отличается сильным накоплением нитратов, особенно при избытке азота в почве, затенении и нарушениях в агротехнике. Оптимальная кислотность почвенного раствора при выращивании этой культуры близкая к нейтральной (рН 6,5-7,0). Хорошими предшественниками укропа являются горох, капуста ранняя, огурцы, помидоры, недопустимыми – морковь и сам укроп. Под перекопку осенью вносят 2-4 кг перегноя или компоста, по 20 г. суперфосфата и сульфата калия. на 1 кв м. Весной 10 г карбамида. Сеют укроп сплошным способом, когда семена равномерно рассыпают по поверхности почвы и обильно поливают; и рядками, для этого делают бороздки глубиной 1-2 см. и производят посев.

Почва для посадки лука-севка должна прогреться до 10-12°C, но задерживаться с посадкой нельзя, теплая погода провоцирует рост надземной части, при формировании мелкой луковицы. Оптимальная кислотность почвы для репчатого лука pH 6,5-7.

Под перекопку осенью вносят органические удобрения: перегной, компост по 3-4 кг на 1 кв м. на бедных почвах норму увеличивают. Свежий навоз под лук не вносят. Из минеральных удобрений - фосфорные и калийные удобрения. 30 г суперфосфата и примерно столько же сульфата калия. Весной в почву вносят азотные удобрения карбамид или аммиачную селитру 20 г. на 1 м кв. Севок сажают в подготовленную почву, глубина посадки от вершины луковички 1 см. Между луковицами расстояние – 6-8 см, а между рядами 15-20 см. Более густые посадки ускорят созревание урожая, но луковицы при этом будут мельче.

Свекла наиболее теплолюбивая культура, среди всех корнеплодов. Лишь при температуре +5°С семена начинают прорастать. Всходы выдерживают кратковременное похолодание до -2°С. Но подмораживание приводит к цветушности растений. Поэтому свеклу рано не сеют, а начинают посевы во второй половине мая. Требования к свету у свеклы умеренные, может произрастать в полутени. Лучшими почвами для свеклы являются богатые органикой суглинки и супеси с кислотностью близкой к нейтральной, где pH в пределах 6-7; совершенно непригодны плохо прогревающиеся, переувлажняемые почвы и с повышенной кислотностью. Под перекопку осенью вносят 4-5 кг перегноя или компоста, 20 г суперфосфата и 15-20 г хлористого калия на 1 м2. Весной 10 г карбамида или аммиачной селитры на 1 м кв. Сеют свеклу рядами, расстояние между рядами 25-30 см и 3-4 см между посевами, с последующем прореживанием на глубину 2-3 см.

Посадку картофеля лучше начинать со второй половине мая, всходы картофеля в холодной земле сильно повреждаются ризоктонией, медленно и с трудом выходят на поверхность. Картофель сравнительно хорошо переносит кислую реакцию среды. Но если рН < 5,0, то картофель нуждается

в известковании, причем лучшими известковыми удобрениями для него являются доломитовая мука, оптимальным для этой культуры является сочетание органических и минеральных удобрений. Осенью вносят перегной или компост по 5-6 кг на м кв. суперфосфата 10-15 г, сульфата калия 12-18 г. Весной 10-15 г карбамида. Борозды нарезаются на расстоянии 50-60 см друг от друга, глубиной 15 см. По дну раскладываются клубни на расстоянии друг от друга от 25 до 30 см. После борозды засыпаются.

В самом конце мая при благоприятных погодных условиях приступают к посеву теплолюбивых культур огурца, кабачка, тыквы. Для выращивания данных культур выбирают открытые места. Наиболее требовательна к свету из этих культур тыква. Огурцы, кабачки и тыква хорошо отзываются на органику, в том числе на свежий навоз. Осенью под перекопку вносят по 8 -10 кг органики на 1 м кв, 30 г суперфосфата и примерно столько же сульфата калия. Весной 20 г карбамида. Тыкву и кабачки успешно выращивают прямо на прошлогодних компостных кучах. Огурец и кабачок хорошо произрастают на почвах с нейтральной кислотностью, где pH от 6,5 до 7. Тыква на слабокислых почвах, где pH 5,5-6, лучшими предшественниками являются картофель, томат, лук, капуста, корнеплоды, зеленные и бобовые овощи.

Семена огурца сеют на глубину 1,5-2 см из расчета 3-4 растения на кв. м. Семена кабачка и тыквы на глубину 4 см.

Нормы внесения удобрений могут корректироваться в зависимости от плодородия почвы, осенью удобрения заделывают в почву на штык лопаты, весной на половину или 1/3 штыка лопаты. Если удобрения осенью внесены не были. Все удобрения вносятся весной с обязательной заделкой в почву на штык лопаты.









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::. прочитало: 192 | автор: sadovod | Вчера, 19:46 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.