Когда чесноку пора на «диету»: прекращаем поливы и подкормки

Вырастить хороший урожай чеснока — это настоящее искусство, где важен не только старт, но и правильное завершение. Мы с вами уже знаем, как выбрать место, посадить зубчики и ухаживать за всходами. Но вот грядки зеленеют, стрелки (у стрелкующихся сортов) уже выломаны и съедены, а в глубине почвы наливаются силой головки. В этот момент многие огородники задаются вопросом: а что дальше? Продолжать ли по привычке поливать и кормить?

Ответ — нет. В конце вегетационного периода чесноку, как и любому растению, готовящемуся к сбору урожая, нужна «диета». Избыток влаги и питательных веществ в этот момент может не только снизить качество луковиц, но и привести к их потере.

Почему нельзя поливать и кормить чеснок до последнего?

Представьте, что вы наполняете воздушный шарик. Если продолжать вдувать воздух после того, как он достиг своего предела, он просто лопнет. С чесноком происходит нечто похожее.

Растрескивание покровных чешуй. Избыток влаги в почве заставляет луковицу впитывать воду. Мякоть внутри увеличивается в объёме, а внешняя сухая оболочка (чешуя) не успевает растянуться и лопается. Такой чеснок не хранится — через трещины в него легко проникают грибковые инфекции и бактерии. Снижение лёжкости. «Напитанный» водой чеснок будет храниться недолго. Луковицы станут рыхлыми, водянистыми и быстро начнут гнить. Ухудшение вкуса и аромата. Излишек азота на поздних сроках может сделать вкус чеснока менее острым, а зубчики — более водянистыми. Сложности с уборкой. Выкопать чеснок из сухой земли гораздо проще и чище. Если же почва переувлажнена, к луковицам прилипают комья грязи, что усложняет процесс очистки и опять же ухудшает хранение. Когда именно пора остановиться?

Точные даты зависят от погоды и региона, но главный ориентир — это сам чеснок.

Главный сигнал — листья!

Как только вы заметили, что нижние листья на растениях начали массово желтеть и сохнуть (примерно 3-4 листа снизу), это верный знак, что вегетация подходит к концу. В этот момент все силы растения уже направлены на формирование и вызревание луковицы.

Что делать:



- Полив: Полностью прекратите любые поливы. Дайте почве просохнуть. Обычно это происходит недели за три до предполагаемой даты уборки урожая. Ну если бес конца льёт дождь? Тогда желательно сделать навес из полиэтиленовой плёнки. Впрочем, выбор всегда за вами.



- Подкормки: Последнюю подкормку (как правило, фосфорно-калийную для укрупнения головки) нужно было провести в июне. Сейчас любые удобрения уже не нужны. Правильно определив момент для прекращения поливов и подкормок, вы получите плотные, крепкие головки с хорошей защитной чешуей, которые будут отлично храниться всю зиму.

В. Сазонов

















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