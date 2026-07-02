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::. Секреты сладкой свёклы: чем подкормить корнеплод в середине июля | Овощеводство / свекла
 Секреты сладкой свёклы: чем подкормить корнеплод в середине июля
Середина июля — это переломный момент для свёклы. Корнеплоды уже активно наливаются, увеличиваясь в размерах с каждым днём. Именно сейчас растению как никогда нужны силы и правильное питание, чтобы сформировать крупные, сочные и, что самое главное, сладкие плоды. Если пропустить эту важную подкормку, можно получить мелкую и безвкусную свёклу.
В этот период потребности свёклы меняются. Азот, который был нужен в начале лета для наращивания зелёной массы, теперь может навредить, вызвав рост ботвы в ущерб развитию корнеплода. Главными элементами становятся калий и фосфор, а также бор. Разберёмся, какие удобрения и как правильно использовать. 

Калий — для сочности и сладости
Калий — ключевой элемент для формирования вкуса и структуры корнеплода. Он отвечает за накопление сахаров, улучшает лёжкость и помогает растению быть более устойчивым к засухе.
Что использовать:
 - Монофосфат калия. Это, пожалуй, лучшее решение для июльской подкормки. Удобрение легко растворяется в воде и содержит и калий, и фосфор в легкодоступной форме. Оно быстро усваивается растением, давая практически мгновенный эффект.
 - Сульфат калия (сернокислый калий). Отличный источник калия, который не содержит хлора (а свёкла, как и многие корнеплоды, его не любит). Также в его составе есть сера, которая полезна для растений.
 - Древесная зола. Прекрасное натуральное удобрение, богатое калием, фосфором и множеством микроэлементов. Настой золы (1 стакан на 10 литров воды, настоять сутки) — это мягкая и эффективная подкормка.

    Фосфор — для роста и развития
Фосфор необходим для развития корневой системы и энергетического обмена в растении. Он помогает свёкле эффективно использовать другие питательные вещества.
Что использовать:
 - Суперфосфат. Классическое фосфорное удобрение. Но проще использовать опять же монофосфат калия. Как было сказано выше. Удобрение содержит фосфор и калий.

 Бор — для профилактики дуплистости
Недостаток бора — частая причина того, что свёкла вырастает "дуплистой" или с черными пятнами внутри (сухая гниль сердечка). Борная кислота — простое и эффективное средство для решения этой проблемы.
Что использовать:
 - Борная кислота. Растворите 2-5 граммов порошка (примерно половина чайной ложки) в 10 литрах воды. Тщательно опрыскайте листья свёклы по листу (внекорневая подкормка). Это самый быстрый способ доставить бор к растению. 
Практические советы по подкормке
  1. Полив перед подкормкой. Предварительно до внесения удобрений обязательно полейте грядку. Подкармливать сухую почву нельзя — это может обжечь корни.
  2. Сочетайте элементы. Идеальный вариант — провести две подкормки с интервалом в 7-10 дней. Сначала используйте комплексное удобрение с калием и фосфором (например, монофосфат калия), а затем — опрыскивание борной кислотой.
  3. Дозировка. Всегда строго следуйте инструкции на упаковке минеральных удобрений. Лучше немного недокормить, чем перекормить.
Проведя правильную подкормку в середине лета, вы заложите основу для урожая крупной, здоровой и невероятно вкусной свёклы.
В. Сазонов




















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::. прочитало: 86 | автор: sadovod | Вчера, 10:49 | Комментариев 0 |
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