Огород в середине лета. Чем подкормить? (шпаргалка для огородника)

Растения на протяжение всего вегетационного периода нуждаются во всех необходимых элементах питания, меняется только требование в соотношение этих элементов. Именно поэтому мы проводим подкормки на протяжение всего лета, и вносим в подкормочный состав, те элементы питания, в которых больше всего нуждаются растения в данный момент. Чем подкармливать огородные культуры в середине лета? Сразу поясню, что в разных регионах огородные культуры находятся на разных стадиях развития. Моя дача находится под Санкт-Петербургом. Так чем подкармливать огородные культуры в середине лета, в каких элементах питания в большей степени они нуждаются. Мы поговорим о самых популярных культурах, которые чаще всего выращивают садоводы на своих садовых участках.

Сразу скажу, что представленные ниже нормы подкормочных растворов усредненные и их необходимо корректировать в ту или иную сторону. Нормы зависят от плодородия почвы, от состава удобрений, внесенных в почву в основную заправку. Если в почву, например, заделаны сидераты, навоз, то постепенно разлагаясь они питают растения всеми необходимыми элементами, в этом случае необходимо вносить небольшие дозы для коррекции пропорций элементов. Если органика в почву не вносилась, а вносились только минеральные удобрения, то они быстрее усваиваются растениями, а часть их, особенно азотных или растворимых комплексных вымывается из почвы с поливами или дождями. Соответственно нормы несколько увеличивают.

Начнем с тепличных культур.

Томаты в середине лета еще активно наращивают вегетативную массу, в тоже время уже формируются плоды. Для наращивания вегетативной массы в большей степени требуется азот, а для формирования плодов – калий и фосфор. Поэтому в начале плодообразования делают подкормку полным удобрением, с содержанием азота, фосфора и калия.

Примерные дозы на 10 л воды:

Аммиачная селитра – 20 г

Суперфосфат – 40 г

Сульфат калия 30 г

А если ваши томаты уже набрали вегетативную массу, и вы во всю снимаете плоды, то исключите из этого состава аммиачную селитру, и произведите подкормку фосфорно-калийным удобрением.

В середине июля обычно снимают урожай первых огурцов.

Огурцу, в отличие от томатов и других огородных культур до конца всего периода вегетации требуется азот в достаточных количествах. Азот требуется и для наращивания вегетативной массы, и для формирования плодов. Кроме того, огурцы хорошо отзываются на органические удобрения, и не переносят повышенной концентрации почвенного раствора. Исходя из этих требований, подкормку можно провести следующим составом:

На 10 л воды

Нитрофоски – 1 ст. ложка (15г)

Коровяка - 0,25 л

Вынос элементов питания у перца меньше, чем у огурцов и томатов, но азота перцам нужно больше, чем томатам. Азот не задерживает созревание плодов как у томата и необходим в период их налива в одинаковых количествах с калием. Перец плохо переносит избыточную концентрацию почвенного раствора, поэтому количество удобрений в подкормках не должно превышать 4 г/л

Подкормку можно провести следующим составом удобрений:

На 10 л воды

Аммиачная селитра – 20 г

Сульфат калия 20 г

У моркови первые две трети периода вегетации идёт рост и формирование корневой системы и одновременно надземной массы растений и только

потом идёт формирование урожая. Но в мае-июне потребляется всего лишь до 10 % от всей нормы питания, В июле потребность в питании увеличивается. Моркови можно дать подкормку полным удобрением азофоской или нитрофоской

На 10 л 30 г, в этот раствор можно добавит 3 г. сульфата магния.

Кабачки и патиссоны – по своим требованиям к питанию близки к огурцу. К формам

удобрений данные культуры не требовательны. Хорошо отзываются на органические удобрения. Во время цветения и завязывания плодов можно дать подкормку такую же, как и огурцам:

На 10 л воды

Нитрофоски – 15 г

Коровяка - 0,25 л

Тыква очень отзывчива на органические удобрения и требовательна к плодородию почвы, легко переносит повышенную концентрацию почвенного раствора.

В период цветения, можно дать подкормку азотными или азотно-калийными удобрениями.

Примерные дозы на 10 л воды:

Аммиачная селитра – 30 г

Сульфат калия 30 г

Общеизвестен прием выращивания тыквы для получения крупных плодов на компостных или навозных кучах. Дополнительные подкормки в этом случае не требуются.

У свёклы во второй половине вегетации возрастет потребность в калии, азотные подкормки прекращают полностью, азот необходим был в первой половине вегетации. Калий необходим для фотосинтеза, и способствует развитию корнеплодов. После смыкания листьев проводят вторую подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Притом свекла не реагирует отрицательно на хлор, калийное удобрение можно использовать с содержанием хлора. Примерное содержание подкормочного раствора на 10 л воды:

Суперфосфат – 40 г

Хлористый калий - 30 г

Культурам с коротким периодом вегетации, таким как укроп, салат, редис при правильно заправленной почве до посева, подкормки не требуются.

В середине лета прекращают подкормки и поливы лука, чеснока. В этот период происходит отток питательных веществ из листьев в луковицу. Поливы и подкормки в этот период могут лишь затянуть созревания луковиц и отрицательно сказаться на их лежкости.

Хочу еще раз повторить, что нормы подкормочных растворов даны приблизительные. Они зависят от плодородия почвы, от количества внесенных удобрений в основную заправку и в подкормки в первой половине лета. А поливы подкормочным раствором производятся по следующей схеме:

Полив водой, полив подкормочным раствором по влажной почве, затем полив небольшим количеством воды.









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