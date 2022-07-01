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::. Огород в середине лета. Чем подкормить? (шпаргалка для огородника) | Овощеводство / Удобрения
 Огород в середине лета. Чем подкормить? (шпаргалка для огородника)
Растения на протяжение всего вегетационного периода нуждаются во всех необходимых элементах питания, меняется только требование в соотношение этих элементов. Именно поэтому мы проводим подкормки на протяжение всего лета, и вносим в подкормочный состав, те элементы питания, в которых больше всего нуждаются растения в данный момент. Чем подкармливать огородные культуры в середине лета? Сразу поясню, что в разных регионах огородные культуры находятся на разных стадиях развития. Моя дача находится под Санкт-Петербургом. Так чем подкармливать огородные культуры в середине лета, в каких элементах питания в большей степени они нуждаются. Мы поговорим о самых популярных культурах, которые чаще всего выращивают садоводы на своих садовых участках.
Сразу скажу, что представленные ниже нормы подкормочных растворов усредненные и их необходимо корректировать в ту или иную сторону. Нормы зависят от плодородия почвы, от состава удобрений, внесенных в почву в основную заправку. Если в почву, например, заделаны сидераты, навоз, то постепенно разлагаясь они питают растения всеми необходимыми элементами, в этом случае необходимо вносить небольшие дозы для коррекции пропорций элементов. Если органика в почву не вносилась, а вносились только минеральные удобрения, то они быстрее усваиваются растениями, а часть их, особенно азотных или растворимых комплексных вымывается из почвы с поливами или дождями. Соответственно нормы несколько увеличивают.
Начнем с тепличных культур.
Томаты в середине лета еще активно наращивают вегетативную массу, в тоже время уже формируются плоды. Для наращивания вегетативной массы в большей степени требуется азот, а для формирования плодов – калий и фосфор. Поэтому в начале плодообразования делают подкормку полным удобрением, с содержанием азота, фосфора и калия.
Примерные дозы на 10 л воды:
Аммиачная селитра – 20 г
Суперфосфат – 40 г
Сульфат калия 30 г
А если ваши томаты уже набрали вегетативную массу, и вы во всю снимаете плоды, то исключите из этого состава аммиачную селитру, и произведите подкормку фосфорно-калийным удобрением.
В середине июля обычно снимают урожай первых огурцов.
Огурцу, в отличие от томатов и других огородных культур до конца всего периода вегетации требуется азот в достаточных количествах. Азот требуется и для наращивания вегетативной массы, и для формирования плодов. Кроме того, огурцы хорошо отзываются на органические удобрения, и не переносят повышенной концентрации почвенного раствора. Исходя из этих требований, подкормку можно провести следующим составом:
На 10 л воды
Нитрофоски – 1 ст. ложка (15г)
Коровяка   - 0,25 л
Вынос элементов питания у перца меньше, чем у огурцов и томатов, но азота перцам нужно больше, чем томатам. Азот не задерживает созревание плодов как у томата и необходим в период их налива в одинаковых количествах с калием. Перец плохо переносит избыточную концентрацию почвенного раствора, поэтому количество удобрений в подкормках не должно превышать 4 г/л
Подкормку можно провести следующим составом удобрений:
На 10 л воды
Аммиачная селитра – 20 г
Сульфат калия 20 г
У моркови первые две трети периода вегетации идёт рост и формирование корневой системы и одновременно надземной массы растений и только
потом идёт формирование урожая. Но в мае-июне потребляется всего лишь до 10 % от всей нормы питания, В июле потребность в питании увеличивается. Моркови можно дать подкормку полным удобрением азофоской или нитрофоской
На 10 л 30 г, в этот раствор можно добавит 3 г. сульфата магния.
Кабачки и патиссоны – по своим требованиям к питанию близки к огурцу. К формам
удобрений данные культуры не требовательны. Хорошо отзываются на органические удобрения. Во время цветения и завязывания плодов можно дать подкормку такую же, как и огурцам:
На 10 л воды
Нитрофоски – 15 г
Коровяка   - 0,25 л
Тыква очень отзывчива на органические удобрения и требовательна к плодородию почвы, легко переносит повышенную концентрацию почвенного раствора.
В период цветения, можно дать подкормку азотными или азотно-калийными удобрениями.
Примерные дозы на 10 л воды:
Аммиачная селитра – 30 г
Сульфат калия 30 г
Общеизвестен прием выращивания тыквы для получения крупных плодов на компостных или навозных кучах. Дополнительные подкормки в этом случае не требуются.
У свёклы во второй половине вегетации возрастет потребность в калии, азотные подкормки прекращают полностью, азот необходим был в первой половине вегетации. Калий необходим для фотосинтеза, и способствует развитию корнеплодов. После смыкания листьев проводят вторую подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Притом свекла не реагирует отрицательно на хлор, калийное удобрение можно использовать с содержанием хлора. Примерное содержание подкормочного раствора на 10 л воды:
Суперфосфат – 40 г
Хлористый калий - 30 г
Культурам с коротким периодом вегетации, таким как укроп, салат, редис при правильно заправленной почве до посева, подкормки не требуются.
В середине лета прекращают подкормки и поливы лука, чеснока. В этот период происходит отток питательных веществ из листьев в луковицу. Поливы и подкормки в этот период могут лишь затянуть созревания луковиц и отрицательно сказаться на их лежкости.
Хочу еще раз повторить, что нормы подкормочных растворов даны приблизительные. Они зависят от плодородия почвы, от количества внесенных удобрений в основную заправку и в подкормки в первой половине лета. А поливы подкормочным раствором производятся по следующей схеме:
Полив водой, полив подкормочным раствором по влажной почве, затем полив небольшим количеством воды.




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::. прочитало: 366 | автор: sadovod | 15 июля 2022 | Комментариев 0 |
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