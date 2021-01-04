Потребность овощных культур в питательных элементах

Овощные культуры потребляют и выносят с урожаем большое количество питательных элементов, значительно больше, чем другие культурные растения.

Способность овощных культур к потреблению из почвы основных питательных веществ зависит от особенностей их корневой системы. Одни растения, например тыква, нуждаются в большом количестве питательных веществ. Благодаря мощной корневой системе они извлекают такие вещества из более глубоких слоев почвы. А вот огурец, обладая не меньшей потребностью в питательных веществах, имеет слабую корневую систему, которая находит нужные вещества только в верхнем рыхлом плодородном слое почвы.

Кроме того, потребность в питательных веществах зависит не только от вида культуры, но также от фазы роста и развития растений. Известно, что капуста потребляет больше азота, чем морковь и свекла, и использует его равномерно в течение всего периода выращивания. Луку же в начале вегетации требуется больше азота, а в середине (июль) – калия. Его все овощные культуры поглощают много. Столовая свекла имеет растянутый период потребления отдельных элементов, однако больше всего азота ей требуется в июле – августе – при интенсивном росте ботвы, а калия и фосфора – при образовании и созревании корнеплода. Огурец основную часть питательных веществ потребляет в период цветения и плодоношения, причем при цветении ему нужно больше азота и фосфора, а при массовом плодоношении – калия.

Максимум поглощения калия приходится на последнюю декаду августа. Потребность растений в минеральных элементах на

разных фазах их роста и развития может служить основой для внесения удобрений. Но при этом надо учитывать тип почв и содержание в них питательных элементов.

Почвы Нечерноземной зоны существенно различаются по свойствам и содержанию питательных веществ.

И. Константинов,

канд. с.-х. наук

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