| Секреты идеального урожая свеклы: советы по посеву от опытных дачников
Свёкла – одна из самых популярных культур на наших грядках. Она не только вкусна и полезна, но и неприхотлива в уходе. Однако, чтобы получить богатый урожай сочных корнеплодов, важно правильно выбрать время, место и условия посадки семян.
Когда лучше всего сеять свеклу?
Для получения хорошего урожая необходимо учитывать климатические особенности региона. Оптимальное время высадки семян зависит от температуры почвы и воздуха.
Сроки посева: свекла холодостойкая культура, всходы переносят заморозки до –2оС, а прорастать семена начинают при температуре +5оС. В средней полосе России сеять свёклу можно уже в конце апреля или в начале мая, можно сеять свёклу и под зиму, но подмораживание приводит к дальнейшей цветушности растения, естественно в ущерб урожаю. Поэтому лучше посев свёклы произвести во второй половине мая. А для получения раннего урожая свёклу можно выращивать и рассадным способом. На рассаду семена свёклы сеют за месяц до высадки на постоянное место, т.е. во второй половине апреля.Как подготовить почву перед посевом?
Технология посева семян свеклы
- Выберите солнечное место без застоя воды.
- Подготовку почвы под посевы свеклы начинают с осени. Осенью под перекопку на 1 м кв. вносят органические удобрения (перегной или компост) по 4-5 кг и минеральные удобрения суперфосфат 15-20 г и хлористый калий 20-25 г. Свежий навоз под свеклу не вносят ни осенью, ни весной. Весной в почву добавляют азотные удобрения 10-15 г карбамида или аммиачной селитры. Свекла плохо растет на кислых почвах, оптимальная кислотность почвы для свеклы pH 6,5-7,0. Если показатель pH ниже, то осенью почву известкуют. Хорошим удобрением для свёклы является древесная зола. В золе содержатся все необходимые макро и микроэлементы, кроме азота. Кроме того, зола является раскислителем почвы. Почву весной при внесение азотных удобрений перекапывают на пол штыка лопаты. Если осенью почва не обрабатывалась, то все удобрения вносят весной, в этом случае почва перекапывается на штык лопаты.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вырастить отличный урожай свеклы, которая порадует вас своим вкусом и пользой!
- Сделайте бороздки глубиной около 2 см на расстоянии примерно 30 см друг от друга.
- Посейте семена через каждые 3-4 см, слегка присыпьте влажной почвой и аккуратно уплотните. Для ускорения прорастания семена можно предварительно замочить в воде дня на два. После замачивания семена подсушивают и приступают к посеву.
- Следите, чтобы почва после посева не пересыхала. Посевы до всходов можно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Под плёнкой будет тепло и влажно. Но плёнку необходимо снять с появлением первых всходов, а лучше немного раньше.
- Семена свеклы представляют собой соплодия. Из одного соплодия свеклы образуется от 3 до 5 растений. Поэтому прореживание будет необходимо при любой частоте посева. После прореживания расстояние между растениями должно составлять около 8-10 см. Кстати, свекла хорошо переносит пересадку, поэтому выдернутые при прореживании растения можно использовать для посадки.
В. Сазонов
