Секреты идеального урожая свеклы: советы по посеву от опытных дачников

Свёкла – одна из самых популярных культур на наших грядках. Она не только вкусна и полезна, но и неприхотлива в уходе. Однако, чтобы получить богатый урожай сочных корнеплодов, важно правильно выбрать время, место и условия посадки семян.

Когда лучше всего сеять свеклу?

Для получения хорошего урожая необходимо учитывать климатические особенности региона. Оптимальное время высадки семян зависит от температуры почвы и воздуха.



Сроки посева: свекла холодостойкая культура, всходы переносят заморозки до –2оС, а прорастать семена начинают при температуре +5оС. В средней полосе России сеять свёклу можно уже в конце апреля или в начале мая, можно сеять свёклу и под зиму, но подмораживание приводит к дальнейшей цветушности растения, естественно в ущерб урожаю. Поэтому лучше посев свёклы произвести во второй половине мая. А для получения раннего урожая свёклу можно выращивать и рассадным способом. На рассаду семена свёклы сеют за месяц до высадки на постоянное место, т.е. во второй половине апреля.Как подготовить почву перед посевом?

Выберите солнечное место без застоя воды. Подготовку почвы под посевы свеклы начинают с осени. Осенью под перекопку на 1 м кв. вносят органические удобрения (перегной или компост) по 4-5 кг и минеральные удобрения суперфосфат 15-20 г и хлористый калий 20-25 г. Свежий навоз под свеклу не вносят ни осенью, ни весной. Весной в почву добавляют азотные удобрения 10-15 г карбамида или аммиачной селитры. Свекла плохо растет на кислых почвах, оптимальная кислотность почвы для свеклы pH 6,5-7,0. Если показатель pH ниже, то осенью почву известкуют. Хорошим удобрением для свёклы является древесная зола. В золе содержатся все необходимые макро и микроэлементы, кроме азота. Кроме того, зола является раскислителем почвы. Почву весной при внесение азотных удобрений перекапывают на пол штыка лопаты. Если осенью почва не обрабатывалась, то все удобрения вносят весной, в этом случае почва перекапывается на штык лопаты. Технология посева семян свеклы

Сделайте бороздки глубиной около 2 см на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Посейте семена через каждые 3-4 см, слегка присыпьте влажной почвой и аккуратно уплотните. Для ускорения прорастания семена можно предварительно замочить в воде дня на два. После замачивания семена подсушивают и приступают к посеву. Следите, чтобы почва после посева не пересыхала. Посевы до всходов можно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Под плёнкой будет тепло и влажно. Но плёнку необходимо снять с появлением первых всходов, а лучше немного раньше. Семена свеклы представляют собой соплодия. Из одного соплодия свеклы образуется от 3 до 5 растений. Поэтому прореживание будет необходимо при любой частоте посева. После прореживания расстояние между растениями должно составлять около 8-10 см. Кстати, свекла хорошо переносит пересадку, поэтому выдернутые при прореживании растения можно использовать для посадки. Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете вырастить отличный урожай свеклы, которая порадует вас своим вкусом и пользой!

В. Сазонов













