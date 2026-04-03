Морковь мечты: секреты правильного посева

Морковку любят все – она вкусная и полезная! Но чтобы получить хороший урожай моркови, нужно знать некоторые тонкости выращивания, в том числе её посева. Мы подготовили простые советы о том, когда и как правильно сеять морковь, чтобы вы вскоре могли насладиться сладкими и хрустящими корнеплодами!

Когда лучше всего сеять морковь?

Морковь — холодостойкое растение: всходы выдерживают заморозки до минус 2—3°С. Это позволяет сеять семена моркови в самые ранние сроки, как только сойдет снег и почвы слегка прогреется. Можно сеять морковь и под зиму. Оптимальное время для посевов морковки зависит от региона, где находится ваша дача. В средней полосе России весенний посев семян моркови обычно производят с конца апреля до начала мая.

Место для посева

Наиболее пригодны для выращивания моркови почвы с легким механическим составом: супесчаные, суглинистые.

Морковь хорошо растет на открытых солнечных местах, но возможно выращивание моркови и в полутени.

Лучшими предшественниками моркови являются ранний картофель, капусты белокочанная и цветная, салат, тыква, томат, огурец, сельдерей, лук.

Как подготовить почву перед посадкой?

Перед тем как приступить непосредственно к посеву, необходимо хорошо подготовить почву.

Почву лучше готовить с осени. Под перекопку осенью вносят органические удобрения компост или перегной по 4-6 кг на 1 м кв., а также минеральные удобрения: суперфосфат и сульфат калия грамм по 15 на 1 м кв. Свежий навоз под морковь не вносят ни весной, ни осенью, т. к. это провоцирует рост корнеплода неправильной формы.

Морковь хорошо растет на нейтральных почвах, где рН в пределах от 6,3 до 7,3. Если почва кислая, то под перекопку вносят известь или доломитовую муку.

Весной вносят азотные удобрения 5 г карбамида на 1 м кв.

Под морковь можно внести магниевые удобрения. Магний оказывает положительное влияние на лёжкость.

Если осенью не были внесены никакие удобрения, то все необходимые удобрения вносят весной.

Затем почву рыхлят и нарезают бороздки на расстоянии 30-35 см.

Посев

Семена моркови сеют на глубину около 2 см на расстоянии 1 см.

Для более равномерного распределения семян можно смешать их с песком или сухой землёй, это поможет избежать излишней густоты всходов.

При температуре почвы +4+5°С всходы появляются примерно дней через 20. Необходимо позаботится, чтобы почва за этот период не пересыхала. Посевы можно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Это сохранит влагу в почве. Пленку необходимо снять, как только появятся первые всходы.

Через пару недель после всходов проводят прореживание. Оставляют самые сильные всходы на расстоянии 3—4 см друг от друга.

Следуя нашим простым рекомендациям, вы сможете вырастить свою собственную ароматную и аппетитную морковь без особых усилий. Удачного урожая вам и вдохновения на дальнейшие огородные эксперименты.

Виктор Сазонов

















