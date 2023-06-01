

::. Всё о моркови: как посеять, чем подкормить, как поливать и когда убирать | Овощеводство / морковь Всё о моркови: как посеять, чем подкормить, как поливать и когда убирать

Чтобы получить высокий урожай любой овощной культуры, необходимо сначала правильно подобрать место, затем внести все необходимые удобрения в основную заправку, правильно и вовремя произвести посев, а затем поливы, подкормки. Ошибки на любом этапе могут привести к существенной потере и качества, и количества урожая. Какие требования предъявляет морковь, и как получить богатый урожай моркови?

Место

Для выращивания моркови наиболее пригодны почвы с легким механическим составом: супесчаные, суглинистые, торфяные с нейтральной реакцией почвенной среды, где

рН в пределах от 6,3 до 7,5. Морковь хорошо растет на открытых солнечных местах и в полутени.

Основное внесение

Почву готовят с осени. Под перекопку вносят органические удобрения компост или перегной по 4-6 кг на 1 м кв. Свежий навоз применять нельзя, при использовании свежего навоза развивается корнеплод неправильной формы, также осенью вносят фосфорные и калийные минеральные удобрения г по 15 суперфосфата и сульфата калия на 1 м кв. Если почва кислая вносят известь или доломитовую муку, но в последнем случае внесение фосфорных удобрений переносят на весну. Весной вносят азотные удобрения 5 г карбамида на 1 м кв. Дополнительно к основному удобрения можно внести магний, который оказывает положительное влияние на лёжкость корнеплода. Весной удобрения в почву заделывают рыхлением или перекопкой на одну треть штыка лопаты. Если, весной внося фосфорные удобрения, то почву перекапывают на штык лопаты.

Посев

Морковь — холодостойкое растение: всходы выдерживают заморозки до минус 2—3°С, взрослые растения— до минус 6— 7°С. Это позволяет сеять семена моркови в самые ранние сроки и даже под зиму. Посев семян производят во влажную почву. Рекомендуемая ширина междурядий — 30—35 см. Глубина посева семян моркови 1,5—2 см, расстояние между семенами 1 см. При температуре почвы +4+5°С всходы появляются примерно дней через 20, при температуре почвы 15-20°С – дней через 10. Во время прорастания семян, необходимо следить, чтобы почва была постоянно влажной. Я накрываю посевы полиэтиленовой пленкой. Важно её вовремя снять, как только появятся первые всходы.

Прореживание

Через две недели после всходов проводят прореживание. Оставляют самые сильные растения на расстоянии 3—4 см друг от друга.

А после прореживания проводят первую подкормку. В период интенсивного нарастания листвы моркови в большей степени необходим азот. Можно произвести подкормку раствором коровяка разведенным 1:10, или раствором птичьего помета разведенным 1:20. При отсутствии этих органических удобрений морковь можно подкормить карбамидом 4-5 г на м. кв.

Вторую подкормку проводят, когда на растениях образуется 5-6 настоящих листьев. Этот период характеризуется интенсивным нарастанием вегетативной массы и началом формирования корнеплода. Подкормку можно провести полным минеральным удобрением азофоской или нитрофоской г по 10-15 на м кв.

В первые дни августа в период начала массового налива корнеплодов, и оттока продуктов фотосинтеза из листьев в корнеплоды эффективны подкормки моркови древесной золой, которую вносят по 0,5 стакана на 1 м кв. в борозды. или сульфатом калия. В начале сентября подкормку этими же удобрениями желательно повторить.

Что необходимо учитывать при подкормках:

- Морковь не выносит высокой концентрации почвенного раствора. Превышение норм удобрений недопустимо.

- Все удобрения заделываются в почву рыхлением. Если производятся подкормки раствором удобрений, то полив раствором проводится только по влажной почве.

- Нормы удобрений необходимо корректировать в зависимости от плодородия почвы, количества удобрений, внесенных в основную заправку и под предшествующую культуру.Поливы

Морковь лучше многих культур переносит временный недостаток влаги, но только временный.

Морковь требовательна к влаге. За влажностью почвы следует особо следить в начальной период стадии роста, когда корневая системы ещё слабо развита. В период созревания морковь поливают реже, только при продолжительной сухой погоде. За месяц до уборки поливы можно прекратить. Недопустимы поверхностные поливы, когда смачивается лишь верхний слой почвы. Полив должен быть обильным, чтобы промочить корнеобитаемый слой почвы. После полива производят рыхление образующейся на поверхности корки.

К уборке урожая моркови приступают до начала устойчивых заморозков. Признаком биологической спелости является пожелтение и отмирание старых листьев.







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::. прочитало: 56 | автор: sadovod | Вчера, 23:44 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.