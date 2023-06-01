Если вы опоздали с посевами, что посеять в июне

Конечно, сроки посева в каждом регионе разные. Наш регион -Ленинградская область, посевы холодостойких культур у нас начинают с конца апреля, а теплолюбивых…

Впрочем, оптимальные сроки посева некоторых теплолюбивых культур только наступили. С них и начнём.

Огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы – теплолюбивые культуры. Посевы в непрогретую почву недопустимы. Семена не начнут прорастать при низких температурах, а во влажной холодной почве просто сгниют. Всходы этих культур погибают при малейших заморозках. А угроза возвратных заморозков в нашем регионе сохраняется до начала июня. Все эти культуры для получения раннего урожая выращивают и рассадным способом. Рассаду также высаживают, когда минует угроза возвратных заморозков. Огурцы, кабачки, патиссоны, тыквы хорошо отзываются на органические удобрения, предпочитают нейтральную реакцию почвенной среды, кроме тыквы. Тыква хорошо растет на слабокислых почвах.

Конвейерным способом можно выращивать культуры с коротким периодом вегетации, такие как салат, укроп, капуста пекинская ранняя. Эти культуры не позно сеять даже в августе, ну а в июне самое время.

А вот шпинат, редис являются растениями длинного дня. Но это совсем не значит, что при длинном дне эти культуры подарят нам богатый урожай. При длинном световом дне эти растения выполняют свою главную функцию – выбрасывают цветоносы, зацветают и силы направляют на формирование семян в ущерб урожаю. Поэтому эти культуры сеют или ранней весной, чтобы снять урожай до наступления длинного светового дня, или с конца июля. Но любители редиса сеют семена и в начале июня, но для получения урожая придется искусственно сокращать световой день, накрывать темной тканью посевы с 20 часов до 8 утра.

Из холодостойких культур самой теплолюбивой является свёкла. Всходы выдерживают небольшие отрицательные температуры, но попавшие под заморозки растения свёклы в дальнейшем часто подвергаются цветушности. Поэтому свёклу сеют в нашем регионе во второй половине мая, в начале июня посеять свёклу ещё не поздно.

Но задерживаться с посевами уже нельзя. Период от всходов до технической спелости у среднеспелых сортов и гибридов свёклы длится от 80 до 115 дней. В сентябре уже бывают заморозки, и к этому времени урожай свёклы должен быть собран. Даже малейшие заморозки делают свеклу непригодной к дальнейшему хранению. Свёкла хорошо отзывается на свежее известкование. Не удается на кислых почвах.

В первых числах июня ещё не поздно посадить картофель.

В нашем регионе ранние посадки картофеля не желательны. Посаженный картофель в холодную почву, медленно прорастает, часто повреждается ризоктонией. Оптимальные сроки посадки – вторая половина мая -начало июня. Картофель, посаженный в прогретую почву дружнее всходит, в дальнейшем реже подвергается заболеваниям. Картофель предпочитает слабокислую плодородную почву, хорошо отзывается на органические удобрения.

Посевы лука-севка на репку желательно было сделать пораньше, где-то в середине мая.

Лук – растение длинного дня. Для образования луковиц северных сортов и сортов средней полосы требуется длительный день (15-17 часов). При опоздании с посевом формирование луковиц сдвигается на более короткий день, что отрицательно сказывается на качестве урожая. Кроме того, прогретая почва способствует быстрому росту надземной части и формированию мелких луковиц. И по этой же причине посевы лука севка на перо в июне даже предпочтительнее, чем посевы в ранние сроки.

Лук на репку выращивают на хорошо освещенных местах, на перо - можно и на затененных участках. Почвы для выращивания лука требуются плодородные супесчано-суглинистые с нейтральной реакцией почвенной среды.

Горох, бобы, морковь – холодостойкие культуры. Посев этих культур предпочтительно производить в ранние сроки. Эти культуры не боятся возвратных заморозков. Кроме того, при низких температурах приостанавливается в росте только надземная часть растения и в то же время продолжается рост корневой системы. В дальнейшем сильная корневая система легко снабжает влагой и питанием активно растущую надземную часть растения.

Но если по каким-либо причинам с посевами этих культур опоздали, то сейте в начале июня. Всходы в прогретой почве появляются быстрее. А урожай моркови можно будет собрать немного позже. Морковь, в отличии от свёклы не боится осенних заморозков. ДЛЯ МОРКОВИ наиболее пригодны почвы супесчаные, суглинистые, торфяные с легким механическим составом и хорошо окультуренные с нейтральной реакцией почвенной среды.

Корни бобовых способны усваивать фосфор даже из труднорастворимых фосфатов. Клубеньковые бактерии на корнях поглощают атмосферный азот, в связи с чем, необходима влого-воздухопроницаемая почва. Кроме урожая бобовые культуры обогатят почву азотом.







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»