



::. Семена этих овощных культур сеют в первую очередь | Овощеводство Семена этих овощных культур сеют в первую очередь

Всем известно, что существуют теплолюбивые и холодостойкие культуры. К теплолюбивым относятся огурцы, кабачки, тыква, томаты, перцы и другие. При малейших заморозках эти культуры погибают, поэтому в нашем регионе, напомню – наш регион -Ленинградская область, сеять или высаживать рассаду этих культур рано. А вот холодостойкие культуры, такие как морковь, редис, петрушка, салаты, укроп, свекла, лук переносят небольшие отрицательные температуры, поэтому к посевам некоторых из культур можно приступать, как только почва будет готова.

А почва готова, когда она полностью оттает, и при перекопке будет рассыпаться, и не прилипать к лопате. Ранние посевы холодостойких культур имеют некоторые преимущества.

Во-первых: почва в это время насыщена влагой от растаявшего снега. А семенам для прорастания необходимы влага, воздух и определенная температура почвы.

Во-вторых: у растений при низких температурах замедляется рост надземной части, а корень продолжает развиваться. В дальнейшем, в теплые дни сильная корневая система легко будет снабжать влагой и питанием быстро растущую надземную часть.



Ну а теперь приступаем к посевам. Почву для посевов готовят с осени. Осенью под перекопку на штык лопаты в почву заделывают органические удобрения и минеральные фосфорные и калийные. Весной перед посевом в почву вносят минеральные азотные удобрения. Перекопку весной производят на пол штыка лопаты, или просто заделывают удобрения рыхлением. Если осенью удобрения не были внесены, то все удобрения вносят весной.

Но что посеять в первую очередь?

Не следует задерживаться с посевами редиса. Для формирования урожая редису требуется температура воздуха 15-20°С, и не длинный световой день. При длинном световом дне, и высокой температуре воздуха редис быстро формирует репродуктивные органы, т. е. стрелкуется, конечно, в ущерб образованию корнеплодов.

Ранние посевы редиса позволят получить урожай до наступления длинного светового дня и жарких летних дней.

Семена редиса начинают прорастать при температуре +2+4°С, а всходы выдерживают заморозки до -3-4 °С.

Ранней весной можно приступать к посеву моркови. Семена моркови начинают прорастать при температуре от +4 °С всходы выдерживают заморозки до - 2—3°С. Морковь долго прорастает, и если семена некачественные, то узнаем мы об этом лишь через 3-4 недели. Поэтому предварительно лучше проверить их на всхожесть. Для этого заверните десяток, а лучше немного больше семян во влажную салфетку или ткань, ткань поместите в полиэтиленовый пакет и поставьте его в тёплое место. Помните, для прорастания семян требуются тепло, влага и воздух. Через неделю посмотрите, какое количество семян проклюнулось. У меня бывали случаи, когда всхожесть купленных семян составляла 0%.

Ну а если все в порядке, производите посевы.

Ранней весной можно приступать к посеву гороха. Семена гороха прорастают при температуре + 2+4°С, а всходы выдерживают заморозки до - 6°С.

Пониженная температура в начале вегетации способствует развитию здоровой корневой системы. Почва для гороха должна быть хорошо заправлены всеми необходимыми удобрениями, Кислотность почва нейтральная, где PH 6,0 - 7,4.

Ранней весной можно посеять салат. Семена салата прорастают при температуре +5°С, всходы выдерживает заморозки до -3-5°C, но оптимальная температура для роста от 15 до 18°C. Из всех культур салат наиболее чувствителен к кислотности почвы, предпочитает нейтральные почвы в интервале pH 6-7.

Перед посевом салата полезно внести в почву древесную золу.

Но если нет время, то посевы салата не поздно производить и в более поздние сроки.

При посеве репчатого лука семенами всходы выдерживают заморозки - до -З-4°С. При посеве в ранние сроки, в холодную почву происходит лучшее развитие корня (луковицы). При посеве в более поздние сроки в теплую почву идет быстрое развитие пера и закладка мелкой луковицы.

Но чаще садоводы лук выращивают из лука-севка.

Для выращивания лука требуются плодородные супесчано-суглинистые почвы с нейтральной реакцией почвенной среды, где рН 6,5-7. Для выращивания лука на перо возможно посадка в затененных местах, для получения урожая лука-репки выбирают открытые солнечные места. Для образования луковиц северных сортов и сортов средней полосы требуется длительный день (15-17 часов). При поздних посевах формирование луковиц происходит позже, в более короткий день, что негативно сказывается на урожае.

Ранней весной можно посеять укроп. Семена укропа начинают прорастать при температуре 3-5° С, а всходы переносит заморозки до -3°С. Но при этом необходимо знать, что при низких температурах укроп чаще подвергается заболеваниям, приобретает нетипичную фиолетовую окраску.

Свекла является тоже холодостойкой культурой, её даже иногда сеют под зиму, прорастание семян происходит при температуре +5°С Всходы выдерживают похолодание до -2°С. Но подмораживание приводит в последствии к цветушности растений. Поэтому оптимальным сроком посева свеклы в средней полосе России является середина и даже вторая половина мая.







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::. прочитало: 403 | автор: sadovod | 11 апреля 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.