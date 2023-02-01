 Всё о выращивании моркови (шпаргалка огородника)

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Морковь — двулетнее растение (семейства Зонтичные) в первый год образует корнеплод и розетку листьев, а во второй год жизни — семенной куст и семена.

Температура

Морковь относится к холодостойким растениям: всходы выдерживают заморозки до минус 2—3°С, взрослые растения до минус 6— 7°С, корнеплоды в почве — до минус 3°С. Но оптимальной для всходов является температура +18-20°С. Лучшая температура для роста растения +16°С, для образования корнеплодов +20°С. Остановка в росте происходит при температуре + 35°С.





Свет

Морковь – растение длинного дня, требование к свету умеренное.

Почва

Морковь предпочитает плодородные почвы супесчаные, суглинистые, торфяные с легким механическим составом. На плотных почвах возможно разветвление корнеплодов.

Нейтральную почву, где рН от 6,3 до 7,5.

Влажностной режим

Важное значение для моркови имеет посев в ранние сроки при достаточных запасах влаги в почве. Если почва до посева пересохла, то перед посевом производят обильный полив. При задержке всходов посевы корнеплодов поливают многократно небольшими нормами, поддерживая поверхность почвы постоянно во влажном состоянии, не допуская образования поверхностной корки. Задерживает испарение влаги из почвы укрытие посевов полиэтиленовой пленкой.

Морковь расходует много влаги на испарение, но слабо извлекает её из почвы, поэтому требовательна к поливам, особенно в начальный период вегетации, когда корневая система еще не развита, хорошо отзывается на мелкокапельный полив. В период созревания моркови поливы сокращают, поливают только при засушливой погоде, важно, чтобы влажность почвы не опустилась ниже 60% предельно полевой влагоемкости. А интенсивный рост корнеплода происходит в фазе 8-9 листа. В остальное время вегетации величина её не должна быть ниже 70%. За месяц до уборки поливы прекращают. Можно отметить, что Морковь лучше других переносит временный недостаток влаги.

Питание

Требования моркови к минеральному питанию меняется на протяжении всего вегетационного периода. В первый период своего развития морковь требует повышенного фосфорного питания. Фосфор повышает химический состав корнеплода, увеличивает содержание сахаров и витаминов. Максимальное потребление азота у моркови наблюдается в период интенсивного образования надземной вегетативной массы. При азотном голодание нарастание листьев идёт медленно, они прежде времени желтеют и отмирают. Но при избытке азотного питания происходит усиленный рост зеленой массы в ущерб корнеплодам. В период максимального роста корнеплода требование к азотному питанию снижается, и увеличивается вновь к концу вегетации. Потребление калия в период вегетации постепенно нарастает. При недостатке калийного питания появляется курчавость молодых листьев, на краях старых листьев появляется желтизна. Магний оказывает положительное влияние на лёжкость корнеплода. Кальций способствует укреплению клеточных стенок, что сдерживает проникновение патогенов, и также повышают лёжкость моркови. На протяжении всего вегетационного периода необходимы и другие элементы питания. Морковь хорошо отзывается на применение органических удобрений, но свежий навоз под морковь не вносят.

Основное внесение удобрений

Обработка почвы начинается с осени. Под перекопку вносят компост или перепревший навоз по 4-6 кг на 1 кв. м, фосфорные и калийные минеральные удобрения по 1 столовой ложки. Если почва кислая вносят известь или доломитовую муку, но в последнем случае внесение фосфорных удобрений переносят на весну. Свежий навоз под морковь применять не следует - он ухудшает товарные качества корнеплодов. Весной вносят 1 чайную ложку мочевины на 1 квадратный метр, почву весной рыхлят или перекапывают на одну треть штыка лопаты.

Посев

НЕВЫСОКИЕ требования моркови к теплу позволяют высевать ее под зиму или очень рано весной в наиболее ранние сроки. При температуре почвы +4+5о период прорастания длится до 20 дней, при температуре 15-20°С он сокращается до 8-10 дней.— Сеять морковь лучше пророщенными до наклюнувшегося состояния семенами. Оптимальная ширина междурядий — 30—35 см. Высевают во влажную почву на глубину 1,5—2 см, располагая семена приблизительно через 1 см (при нормальной всхожести семян). Чтобы ускорить появление всходов и сохранить влагу в почве, посевы накрывают старой полиэтиленовой пленкой. С появлением всходов пленку снимают и проводят прополку сорняков. После полных всходов растения прореживают, оставляя их в ряду на расстоянии 1—1,5 см, а через две недели проводят окончательное прореживание. Растения должны располагаться на расстоянии в среднем 3—4 см друг от друга.

Подкормки

После прореживания растений рекомендуется подкормка азофоской или нитрофоской (3 г/л) с добавкой 0,3 г/л сульфата магния и 0,2 г/л бора. Можно дать и медь, на которую морковь хорошо отзывается на торфянистых почвах. Аммиачная селитра снижает устойчивость моркови к вредителям. В зависимости от почв и состояния растений за вегетацию можно дать четыре подкормки и более.

Предшественники

Морковь хорошо растет в соседстве с петрушкой, луком-севком, редисом, горохом, луком-пореем, листовым салатом.

Несовместимых культур у моркови практически нет, а

лучшими предшественниками являются ранний картофель, капусты белокочанная и цветная, салат, тыква огурец, томат, лук, сельдерей.

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::. прочитало: 318 | автор: sadovod | 15 февраля 2023 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.