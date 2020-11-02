ПАСТЕРНАК - КЛАДОВАЯ ВИТАМИНОВ

Пастернак — двулетнее или многолетнее растение из семейства сельдерейных (зонтичных). Известно около 15 его видов, в том числе 5 растет на Кавказе. В культуре один вид — пастернак посевной. Издавна он возделывается как пряное, овощное и кормовое растение в Европе, Азии, Америке, Австралии. Для него характерны перистые листья и желтые цветки, собранные в сложные зонтики.

По содержанию легкоусвояемых углеводов и других питательных веществ пастернак занимает одно из первых мест среди овощных культур. Он содержит 8—12% Сахаров, крахмал, клетчатку, белок. Богат солями калия, кальция, фосфора, железа, меди и витаминами С, В 1 , В 2 .

Древние греки относили пастернак к особо ценным растениям, обладающим прекрасным вкусом и ароматом, и считали, что его употребление вызывает спокойный и приятный сон.

Листья и семена пастернака используют в медицинской практике. Из семян этого растения вырабатывают следующие препараты: бероксан, применяемый при некоторых кожных заболеваниях, а также пастинацин, применяемый для предупреждения приступов стенокардии, при неврозах, нарушениях пищеварения, почечно-каменной болезни и как мочегонное средство. В первый год жизни пастернак образует мясистый корнеплод округло-сплюснутой формы, серовато-белого, желтовато-бурого или желтоватого цвета, с белой мякотью. На второй год образуются стебли, цветки и семена. Вегетационный период у разных сортов пастернака колеблется от 100 до 180 дней.

Пастернак — очень холодостойкое растение. Его семена начинают прорастать при температуре 2—3°С. Всходы выдерживают заморозки до минус 3—5, а взрослые растения до минус 7—8°С. При достаточном снежном покрове хорошо зимует. Оптимальная температура для роста этой культуры 15—20°С.

Растение светолюбивое, любит рыхлую и влажную почву, но избытка влаги не переносит. Недостаток влаги вызывает его преждевременное стрелкование, что резко снижает урожай.

В настоящее время в России районированы 2 сорта пастернака: Круглый — раннеспелый и Лучший из всех — среднеспелый с корнеплодом конической формы.

Для выращивания корнеплодов пастернака отводят плодородные суглинистые почвы с глубоким пахотным слоем. Лучшие предшественники для него — ранняя капуста, огурец, лук, томат, ранний картофель.



Газета "САДОВОД"









Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»