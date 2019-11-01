Пастернак в огороде, на столе и в медицине

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Пастернак посевной - двулетнее корнеплодное пряное овощное и кормовое растение. Как культура пастернак известен с начала средник веков, и до появления в Европе картофеля он имел важное значение в питании человека. До сих пор его можно встретить в диком виде на юге Европы и Азии как сорное на полях, огородах, обочине дорог.

Пастернак занимает одно их первых мест среди корнеплодов по содержанию легкоусвояемых углеводов. Его высокие диетические и лечебные свойства обусловлены тем, что на 100 г сырой массы корня приходится 10-14% сахара, 1,6-2% белка, 20-35 мг аскорбиновой кислоты, 1,5-3,5 мг каротина, а также калий, кальций, магний, железо, эфирные масла, витамины РР группы В.

Как двулетнее растение пастернак в первый год образует корнеплод и розетку листьев, а во второй - стебли с соцветиями. Пастернак прекрасно переносит заморозки. Почвы рекомендуются плодородные, суглинистые или торфяные, но и в песчаной земле, особенно если она удобрена, он растет хорошо.

Корнеплоды имеют удлиненно-коническую или округлую форму, в зависимости от сорта, а мякоть - сочную, ароматную и мясистую белого или кремового цвета. Пастернак выращивается по той же технологии, что и морковь. В то же время затраты по выращиванию этого овоща окупаются сторицею, так как он чрезвычайно полезен.



Корнеплод пастернака употребляют в пищу в свежем виде, а также при приготовлении бульонов и в качестве одной из составных частей в смешанных овощных блюдах. Корни рекомендуется очищать от кожуры ножом, не дающим окисления, костяным или из нержавеющей стали, а промывать в холодной воде с добавлением муки. Хранить очищенные для приготовления пищи коренья в подкисленной лимонным соком воде.

Кроме корня, можно использовать семена, цветки, листья, в которых содержится витамин С, как приправу к супам, гарнирам, мясу.



В народе заметили, что употребление корней пастернака способствует укреплению капилляров, стенок сосудов, в том числе и кожного покрова. На основании этих наблюдений из семян посевного пастернака ученые выделили препарат пастинацин, который выпускается промышленностью в таблетках и используется для предупреждения стенокардии, при неврозах, а также при почечных и желудочно-кишечных спастических явлениях. В то же время из пастернака выделили препараты противоположного действия, на основе которых изготовляют бероксан - лекарство для лечения лейкодермии (белых пятен на коже) и гнездовой плешивости.

В народной и научной медицине пастернак известен как болеутоляющее, тонизирующее и отхаркивающее средство, используемое при простуде и недомогании. Для повышения аппетита, при упадке сил, в период выздоровления рекомендуется пить по 1/3-1/ 4 стакана с медом 4 раза в день настоя (5 столовых ложек измельченного корня на 0,5 литра кипятка; настой можно приготовить в термосе на ночь). Еще необходимо отметить научные подтверждения наблюдений знахарей, что пастернак является мочегонным средством, обладающим способностью повышать функцию половых желез. Посвященные в народную медицину знают, что против половой слабости помогает пастернак, отваренный в густом индюшином бульоне. Одним словом, пастернак также можно назвать "корнем жизни". И не надо за ним ходить за тридевять земель в тридесятое царство, а можно выращивать на своем огороде.

Л. Марьинская

Газета «САДОВОД»

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::. прочитало: 129 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.