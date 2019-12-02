Анис: выращивание, полезные свойства

Анис - однолетнее растение высотой 30-60 см из семейства зонтичных. Выращивается на лёгких почвах, хорошо заправленных под предшествующую культуру навозом. Посев производят в апреле-мае. На 1 м 2 высевают 1,2-1,5 г семян, глубина заделки - 1,5-2 см. Схема посева 30x15 см. При уходе нельзя запаздывать с прореживанием. Посевы необходимо содержать в рыхлом состоянии и чистыми от сорняков. Урожай листьев убирают до цветения, а семена - когда наступает побурение стеблей.

Листья и плоды аниса богаты витаминами, минеральными солями и различными кислотами. Семена содержат много эфирного масла.

Пряноароматические плоды аниса ценятся с древних пор. Во времена Римской Империи на брачных пирах подавали кексы с анисом. Этот обычай во многих европейских странах сохранился до настоящего времени.

Целебные свойства аниса давно используются в народной медицине. Древние греки и римляне применяли плоды для возбуждения аппетита. Пифагор в своё время утверждал, что если взять в руки веточку аниса, то предупреждается припадок эпилепсии. В народе бытует утверждение, что запах аниса вызывает спокойный сон.

В современной фармацевтической промышленности эфирное масло и семена аниса используют в лекарствах, применяемых при заболеваниях верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. У кормящих женщин препараты аниса увеличивают выделение молока. Друг лекаря и хвала повара - так в народе называют анис.

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