|Спаржа – деликатес родом из Римской империи
Спаржа — одна из самых ценных овощных культур, пригодных для возделывания в северных условиях. Ее молодые утолщенные стебли богаты витаминами С, В1, В2, РР, каротином, содержат углеводы, белки и другие полезные вещества. Родина спаржи - Западная Азия и Южная Европа.
Это древнейшее овощное растение начали возделывать еще в Древнем Египте в IV тысячелетии до нашей эры. В Римской империи она ценилась как большой деликатес.
Спаржа дает продукцию в виде коротких сочных розово-белых молодых стеблей, образующихся под землей. В нашем регионе это растение редко возделывается, но представляет большой интерес. Спаржу используют для приготовления первых и вторых блюд, часто употребляя в качестве диетического продукта. Она образует мощные корни двух типов утолщенные в виде удлиненных продолговатых клубней, накапливающих запас органических веществ, и собственно разветвленную мочку корней, добывающих пищу и воду.
Это многолетнее двудомное растение, холодостойкое и очень требовательное к плодородным, рыхлым почвам. Мужские экземпляры более продуктивны и раньше образуют побеги. Они считаются и более долговечными. Но у женских формируются более мощные подземные
стебли. Оба типа растения можно различить только перед цветением.
Содержащийся в молодых побегах аспарагин и прочие полезные вещества, в частности аминокислоты, витамины и др., снижают давление крови, полезны при болезнях почек и печени, сердечных заболеваниях, диабете, полиартрите.
Ш. БЕКСЕЕВ, профессор
Газета "САДОВОД"
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