



::. Спаржа – деликатес родом из Римской империи | Овощеводство Спаржа – деликатес родом из Римской империи

Спаржа — одна из самых ценных овощных культур, пригодных для возделывания в северных условиях. Ее молодые утолщенные стебли богаты витаминами С, В1, В2, РР, каротином, содержат углеводы, белки и другие полезные вещества. Родина спаржи - Западная Азия и Южная Европа.

Это древнейшее овощное растение начали возделывать еще в Древнем Египте в IV тысячелетии до нашей эры. В Римской империи она ценилась как большой деликатес.

Спаржа дает продукцию в виде коротких сочных розово-белых молодых стеблей, образующихся под землей. В нашем регионе это растение редко возделывается, но представляет большой интерес. Спаржу используют для приготовления первых и вторых блюд, часто употребляя в качестве диетического продукта. Она образует мощные корни двух типов утолщенные в виде удлиненных продолговатых клубней, накапливающих запас органических веществ, и собственно разветвленную мочку корней, добывающих пищу и воду.

Это многолетнее двудомное растение, холодостойкое и очень требовательное к плодородным, рыхлым почвам. Мужские экземпляры более продуктивны и раньше образуют побеги. Они считаются и более долговечными. Но у женских формируются более мощные подземные

стебли. Оба типа растения можно различить только перед цветением.

Содержащийся в молодых побегах аспарагин и прочие полезные вещества, в частности аминокислоты, витамины и др., снижают давление крови, полезны при болезнях почек и печени, сердечных заболеваниях, диабете, полиартрите.

Ш. БЕКСЕЕВ, профессор

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 28 | автор: sadovod | Сегодня, 10:51 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.